River le ganó a Carabobo, logró su primera victoria en la Copa Sudamericana

Sebastián Driussi le dio la victoria a River Plate por 1 a 0, que se subió a la cima del Grupo H en el certamen continental. Ahora se viene el clásico con Boca.

River Plate le ganó 1-0 a Carabobo , logró su primer triunfo en la Copa Sudamericana y se subió a la cima del Grupo H con cuatro unidades, mientras que su rival se quedó con tres puntos. Blooming (1) y RB Bragantino (0) jugarán este jueves desde las 21:30 (hora argentina).

El ingreso de Kendry Páez por el lesionado Juanfer Quintero cambió el encuentro porque el Millonario tuvo un jugador con personalidad en el uno contra uno. No fue casualidad que el gol de Sebastián Driussi a los 65 minutos haya incluido una excelente conducción de la joya de la selección de Ecuador. De esta manera, el entrenador Eduardo Chacho Coudet acumuló su sexto triunfo en siete encuentros del ciclo (un empate contra Blooming).

River Plate busca talentos en Entre Ríos y realizará una jornada de captación en Colonia Avellaneda

River tiene su estreno en el Estadio Monumental

Más allá de la victoria, el Millonario sumó varias preocupaciones con vistas al Superclásico. Fausto Vera se retiró reemplazado en el primer tiempo con una molestia física y Quintero salió de la cancha al inicio del complemento, se sentó en el banco y, al cabo de unos minutos, se marchó al vestuario.

El próximo partido de River Plate será este domingo desde las 17 ante Boca Juniors en el Monumental y el sábado 25 recibirá a Aldosivi, ambos cruces correspondientes al Torneo Apertura. Cerrará la Fase Regular a principios de mayo con su visita a Atlético Tucumán, pero antes viajará a Brasil para chocar ante RB Bragantino el 30 de abril por la tercera fecha de la Sudamericana.

Por otro lado, Carabobo será anfitrión de Anzoátegui y visitante de Deportivo Táchira en la liga local, donde marcha en la sexta colocación, y el 30 de abril se medirá a Blooming en Venezuela por el ámbito continental.

Minuto a minuto

93 MINUTOS: ¡BELTRÁN EVITÓ EL EMPATE!

El arquero de River Plate apareció en la única que lo exigieron para mantener su valla invicta.

¡Adicionaron cinco minutos!

82 minutos: el Millonario maneja la ventaja ante un rival extenuado

Carabobo se dedica a defender la derrota parcial y se muestra cansado después de un largo desgaste.

72 MINUTOS: ¡GALVÁN ESTRELLÓ SU TIRO EN EL TRAVESAÑO!

River Plate todavía no puede liquidar las acciones en el Monumental.

69 MINUTOS: ¡BRUERA EVITÓ EL GOL DE PÁEZ!

El ecuatoriano quedó frente a frente contra el arquero, quien le rechazó el disparo a quemarropa.

65 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Kendry Páez condujo el ataque, enganchó de derecha al centro y lanzó un autopase largo que le calzó justo a Sebastián Driussi para convertir el 1-0 con un derechazo desde afuera del área.

60 minutos: volea desviada de Galván

El mediocampista ofensivo ensayó un intento con pierna derecha desde la medialuna que se marchó muy desviado.

50 MINUTOS: ¡SE LESIONÓ JUANFER QUINTERO!

El volante ofensivo sintió una molestia física y fue reemplazado por Kendry Páez.

¡Adicionaron cinco minutos!

34 minutos: Matías Núñez, primer amonestado de Carabobo

El mediocampista fue castigado con la amarilla por una infracción a destiempo sobre Juan Cruz Meza.

29 MINUTOS: ¡JUANFER QUINTERO, A UN PASO DEL PRIMER GOL!

El colombiano quedó mano a mano contra el arquero y se jugó a la individual con un disparo rechazado por Lucas Bruera a pesar de que tenía solo en un costado a Ian Subiabre.

19 minutos: Juan Cruz Meza tuvo la primera llegada del partido

El futbolista recibió una pelota en el área y desenfundó un zurdazo elevado

17 MINUTOS: ¡FAUSTO VERA, LESIONADO!

El volante central sintió una molestia física y pidió el cambio: ingresó Aníbal Moreno en su lugar.

10 minutos: River retoma el control tras un dominio sorpresivo de los venezolanos

La visita arrancó el duelo con la estrategia de presionar al Millonario y forzó errores en la línea defensiva, pero se replegó después de que ese plan no tuvo avances claros contra el arco de Santiago Beltrán y la Banda recuperó la pelota, aunque todavía sin llegadas al área contraria.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

¡FORMACIONES DE RIVER Y CARABOBO!

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos, Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

El fixture de River Plate en la Copa Sudamericana