Primera Nacional: Patronato le gana 1 a 0 a Ferrocarril Midland

Patronato se enfrenta de local contra Ferrocarril Midland por la fecha 4. El gol lo hizo Rivero a los 26 minutos del primer tiempo.

Patronato le gana por 1 a 0 Ferrocarril Midland, por la cuarta fecha de la Primera Nacional de fútbol. El gol lo anotó Hernán Rivero, a los 26 minutos del primer tiempo. Un triunfo del rojinegro significaría posicionarse en el Reducido; en cambio una derrota lo pondría en zona de descenso.

MIDLAND: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Fernando González, Pablo Casarico; Jesús Camaño, Dylan Aguilar, Maximiliano Rogoski; Rodrigo Cao, Marcos Roseti y Agustín Campana. DT: Joaquín Iturrería.

Árbitro: Federico Benítez.

Revelación

Midland es una de las revelaciones del torneo. En su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino finalizará la primera rueda en puestos de Reducido, independientemente del resultado que obtenga esta tarde. Además, sorprendió en la Copa Argentina al eliminar por penales a Argentinos Juniors, último subcampeón del certamen, y posteriormente a Deportivo Morón.

Gran parte del éxito de su campaña se sustenta en su fortaleza como local. Fuera de casa, en cambio, mostró un rendimiento más irregular: perdió cuatro de los ocho encuentros que disputó, aunque consiguió dos triunfos de gran valor. Venció 1 a 0 a Deportivo Maipú en Mendoza y dio otro golpe al derrotar por 3 a 1 a Tristán Suárez en Ezeiza.

Benjamín Bravo, surgido de las inferiores, vuelve a integrar una citación con la Primera rojinegra.

Con transmisión de Radio La Red Paraná (88.7).