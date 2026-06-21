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Entre Ríos: el SMN prevé días de mucho frío para la semana que se inicia

Las bajas temperaturas en Entre Ríos se mantendrán durante toda la semana y habrá días gélidos en la provincia.

21 de junio 2026 · 11:52hs
Entre Ríos: el SMN prevé días de mucho frío para la semana que se inicia

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé días de mucho frío para esta semana. Las mínimas de este domingo se ubicarán entre los 5° y 6° en la provincia, pero se espera que los niveles lleguen hasta los 3° en la zona sur de Entre Ríos entre miércoles y jueves.

De esta manera, la región continuará siendo afectada por una masa de aire frío que podría provocar eventos de densa neblina las primeras horas del día, antes del amanecer, como viene ocurriendo durante la segunda mitad de junio.

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Por otro lado, la inestabilidad -que generó un fuerte temporal el jueves de la semana pasada-, parece haberse alejado de la región y no se pronostican nuevos fenómenos de precipitaciones o lloviznas.

Entre Ríos frío Invierno
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