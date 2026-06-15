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Patronato retrocedió en la tabla, pero acortó distancia con el reducido

Tras el empate ante Atlético Rafaela Patronato cedió tres casilleros en las posiciones. A su vez se ubicó a un punto de ingresar al Reducido.

15 de junio 2026 · 20:17hs
Patronato retrocedió en la tabla, pero acortó distancia con el reducido

Prensa Patronato

Tras el empate 0 a 0 ante Atlético Rafaela en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato perdió terreno en la tabla de la Zona B de la Primera Nacional. El Rojinegro comenzó la 18° fecha en el 11° puesto y terminó en la 14ª ubicación, aunque sigue muy cerca de los puestos de clasificación al Reducido.

Más allá del retroceso de tres lugares en la clasificación, el elenco de barrio Villa Sarmiento continúa a una distancia mínima de la zona de Reducido. La paridad que caracteriza a la Zona B mantiene abiertas las posibilidades para el Rojinegro, que con una victoria podría volver a meterse entre los ocho mejores de la categoría.

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Con 20 puntos, el equipo de Marcelo Candia quedó igualado con otros clubes en la mitad de la tabla y a apenas una unidad de Quilmes, que actualmente ocupa el último lugar de acceso al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Además, se mantiene a dos puntos de Agropecuario y Chacarita, que cierran la zona baja de las posiciones.

Posiciones de la Zona B de la Primera Nacional

Atlanta 33

Gimnasia (Jujuy) 30

Tristán Suárez 29

Atlético Rafaela 26

Temperley 26

Midland 25

San Martín (Tucumán) 22

Quilmes 21 (último clasificado al Reducido)

Nueva Chicago 21

Deportivo Maipú 21

San Martín (San Juan) 20

Colegiales 20

Gimnasia y Tiro 20

Patronato 20

Almagro 19

Güemes (Santiago del Estero) 19

Agropecuario 18

Chacarita 18

Patronato Primera Nacional Reducido
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