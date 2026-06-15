Tras el empate 0 a 0 ante Atlético Rafaela en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato perdió terreno en la tabla de la Zona B de la Primera Nacional. El Rojinegro comenzó la 18° fecha en el 11° puesto y terminó en la 14ª ubicación, aunque sigue muy cerca de los puestos de clasificación al Reducido.
Patronato retrocedió en la tabla, pero acortó distancia con el reducido
Tras el empate ante Atlético Rafaela Patronato cedió tres casilleros en las posiciones. A su vez se ubicó a un punto de ingresar al Reducido.
Más allá del retroceso de tres lugares en la clasificación, el elenco de barrio Villa Sarmiento continúa a una distancia mínima de la zona de Reducido. La paridad que caracteriza a la Zona B mantiene abiertas las posibilidades para el Rojinegro, que con una victoria podría volver a meterse entre los ocho mejores de la categoría.
Con 20 puntos, el equipo de Marcelo Candia quedó igualado con otros clubes en la mitad de la tabla y a apenas una unidad de Quilmes, que actualmente ocupa el último lugar de acceso al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Además, se mantiene a dos puntos de Agropecuario y Chacarita, que cierran la zona baja de las posiciones.
Posiciones de la Zona B de la Primera Nacional
Atlanta 33
Gimnasia (Jujuy) 30
Tristán Suárez 29
Atlético Rafaela 26
Temperley 26
Midland 25
San Martín (Tucumán) 22
Quilmes 21 (último clasificado al Reducido)
Nueva Chicago 21
Deportivo Maipú 21
San Martín (San Juan) 20
Colegiales 20
Gimnasia y Tiro 20
Patronato 20
Almagro 19
Güemes (Santiago del Estero) 19
Agropecuario 18
Chacarita 18