Patronato retrocedió en la tabla, pero acortó distancia con el reducido Tras el empate ante Atlético Rafaela Patronato cedió tres casilleros en las posiciones. A su vez se ubicó a un punto de ingresar al Reducido. 15 de junio 2026 · 20:17hs

Prensa Patronato

Tras el empate 0 a 0 ante Atlético Rafaela en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato perdió terreno en la tabla de la Zona B de la Primera Nacional. El Rojinegro comenzó la 18° fecha en el 11° puesto y terminó en la 14ª ubicación, aunque sigue muy cerca de los puestos de clasificación al Reducido.

Más allá del retroceso de tres lugares en la clasificación, el elenco de barrio Villa Sarmiento continúa a una distancia mínima de la zona de Reducido. La paridad que caracteriza a la Zona B mantiene abiertas las posibilidades para el Rojinegro, que con una victoria podría volver a meterse entre los ocho mejores de la categoría.

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Con 20 puntos, el equipo de Marcelo Candia quedó igualado con otros clubes en la mitad de la tabla y a apenas una unidad de Quilmes, que actualmente ocupa el último lugar de acceso al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Además, se mantiene a dos puntos de Agropecuario y Chacarita, que cierran la zona baja de las posiciones. Posiciones de la Zona B de la Primera Nacional Atlanta 33 Gimnasia (Jujuy) 30 Tristán Suárez 29 Atlético Rafaela 26 Temperley 26 Midland 25 San Martín (Tucumán) 22 Quilmes 21 (último clasificado al Reducido) Nueva Chicago 21 Deportivo Maipú 21 San Martín (San Juan) 20 Colegiales 20 Gimnasia y Tiro 20 Patronato 20 Almagro 19 Güemes (Santiago del Estero) 19 Agropecuario 18 Chacarita 18