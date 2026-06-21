La Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro impulsa un salón parroquial y un merendero

La Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro realiza actividades con el fin de recaudar fondos para construir un nuevo espacio para la comunidad

La Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada calle Celio Gevasutti 831, en la zona sur de Paraná, y perteneciente a la parroquia Santo Domingo Savio, continúa desarrollando una intensa labor pastoral y social que la convierte en un punto de referencia para numerosas familias del barrio. Con más de 60 años de historia, la comunidad trabaja actualmente en la refacción de una vivienda adquirida por la institución con el objetivo de transformarla en una futura casa parroquial y en un espacio destinado a la atención de niños y familias vulnerables.

Así lo contó Daniel Chiapino, uno de los referentes históricos de la capilla, quien destacó el esfuerzo de vecinos y colaboradores para sostener las actividades religiosas, culturales y solidarias que se desarrollan durante todo el año.

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La Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es una referencia en la zona del Kilómetro 5 1/2

Historia de la capilla

La historia de la capilla comenzó a gestarse a principios de la década de 1960, cuando los vecinos buscaban un lugar cercano para participar de las celebraciones religiosas. Con el paso del tiempo se convirtió en un espacio de encuentro comunitario que hoy trasciende lo estrictamente religioso.

Entre sus actividades más tradicionales se encuentran la Fiesta de Reyes Magos, el Vía Crucis Viviente, los almuerzos patronales, las campañas de Cáritas y distintas iniciativas solidarias destinadas a acompañar a las familias de la zona.

Desafíos actuales

Uno de los principales desafíos actuales es la construcción de un salón que permita recuperar y fortalecer el servicio de merendero que funcionó durante cinco años en la capilla. Para ello, la institución adquirió una vivienda lindera gracias a un subsidio provincial. La propiedad pertenecía a una familia fundadora y hoy forma parte del patrimonio comunitario. “Hace varios años que venimos trabajando para acondicionar la casa. Ahora estamos proyectando un salón donde pueda funcionar definitivamente un merendero”, señaló Chiapino.

El proyecto apunta a brindar contención a niños de los barrios y asentamientos cercanos, aunque su concreción depende de los recursos que puedan reunir mediante actividades y donaciones. Actualmente la prioridad es completar el techado y levantar las paredes del futuro salón, para lo cual necesitan adquirir chapas y otros materiales de construcción.

“Hoy construir cuesta muchísimo. Nosotros no tenemos ingresos permanentes y lo que logramos recaudar proviene de excursiones, eventos y distintas actividades que organizamos durante el año”, expresó.

La capilla desarrolla además una intensa agenda pastoral. Los miércoles funcionan los espacios de Cáritas, los sábados se celebra la Santa Misa y continúan los grupos de catequesis para niños y adolescentes.

Fiestas patronales

La comunidad también se prepara para celebrar una nueva edición de sus fiestas patronales. El próximo 13 de septiembre se realizará un gran almuerzo comunitario por el 62° aniversario de la colocación de la piedra fundamental de la capilla. El encuentro incluirá asado criollo, espectáculos musicales y sorteos especiales, entre ellos viajes a distintos destinos turísticos.

Para financiar las obras en marcha, la institución organiza durante el año diferentes excursiones cuyos beneficios se destinan íntegramente a los proyectos comunitarios. Entre las propuestas figuran viajes al Santuario de Itatí en julio, Cataratas del Iguazú en septiembre, Salta y Jujuy en octubre, y Mendoza en noviembre. Para poder reservar o solicitar más información, se puede escribir el Wsp: 343-5431800.

Más allá de las dificultades económicas, la comunidad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro continúa apostando al trabajo colectivo y al fortalecimiento de los lazos solidarios. “Queremos que no se pierdan actividades tan importantes como la Fiesta de Reyes, el Vía Crucis Viviente o los espacios de ayuda social. Todo lo que hacemos vuelve a la comunidad”, aseguró Chiapino.

Reciben donaciones

Quienes deseen colaborar con el proyecto pueden realizar aportes mediante el alias casaymerendero (a nombre de la parroquia Santo Domingo Savio), destinado a financiar las obras y futuras actividades del merendero.