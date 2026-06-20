Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

El italiano Francesco Pecco Bagnaia se llevó el sprint sabatino en República Checa. La carrera final se largará este domingo a las 9.

El italiano se mostró intratable en el sprint y este domingo buscará repetir.

El Campeonato Mundial de Motociclismo desembarcó en República Checa para poner en marcha un nuevo Gran Premio en el marco de la novena ronda que corresponde a la temporada 2026 en el autódromo Brno. Tras los ensayos y la clasificación, la categoría llevó a cabo ayer la tan esperada Carrera Sprint. Una largada fenomenal desde el tercer puesto, digna de un campeón como Francesco Bagnaia, dejó al piloto oficial Ducati al comando del Sprint de Moto GP en Brno. Y allí se sostuvo el italiano hasta el banderazo a cuadros, consumando su primer triunfo del 2026.

Desde la largada, Francesco Pecco Bagnaia obtenía la punta del pelotón y superaba correctamente a Ai Ogura, quien partió desde la pole, para pasar a liderar los diez giros y llevarse la victoria a bordo de su Ducati. El piloto japonés hizo lo propio para mantener el segundo puesto y formar parte del podio provisional a 241/1000. Por su parte, Marc Márquez apareció para posicionarse tercero y completar una favorable competencia a una diferencia de 794/1000 del piloto italiano.

Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

La penalización en República Checa

Marco Bezzecchi no podrá correr el Gran Premio de República Checa tras ser suspendido por la FIM. Así lo confirmó un documento emitido en el cual se destaca el motivo, que fue empujar y golpear a un comisario de pista luego de sufrir una caída.

La carrera principal se disputará este domingo a partir de las 9 (horario argentino).