Uno Entre Rios | Ovación | Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

El italiano Francesco Pecco Bagnaia se llevó el sprint sabatino en República Checa. La carrera final se largará este domingo a las 9.

20 de junio 2026 · 19:58hs
El italiano se mostró intratable en el sprint y este domingo buscará repetir.

El italiano se mostró intratable en el sprint y este domingo buscará repetir.

El Campeonato Mundial de Motociclismo desembarcó en República Checa para poner en marcha un nuevo Gran Premio en el marco de la novena ronda que corresponde a la temporada 2026 en el autódromo Brno. Tras los ensayos y la clasificación, la categoría llevó a cabo ayer la tan esperada Carrera Sprint. Una largada fenomenal desde el tercer puesto, digna de un campeón como Francesco Bagnaia, dejó al piloto oficial Ducati al comando del Sprint de Moto GP en Brno. Y allí se sostuvo el italiano hasta el banderazo a cuadros, consumando su primer triunfo del 2026.

Pecco Bagnaia ganó este sábado.

Pecco Bagnaia ganó este sábado.

Desde la largada, Francesco Pecco Bagnaia obtenía la punta del pelotón y superaba correctamente a Ai Ogura, quien partió desde la pole, para pasar a liderar los diez giros y llevarse la victoria a bordo de su Ducati. El piloto japonés hizo lo propio para mantener el segundo puesto y formar parte del podio provisional a 241/1000. Por su parte, Marc Márquez apareció para posicionarse tercero y completar una favorable competencia a una diferencia de 794/1000 del piloto italiano.

san benito parana festejo el apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

Alemania tuvo un buen segundo tiempo y dio vuelta el marcador.

Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

La penalización en República Checa

Marco Bezzecchi no podrá correr el Gran Premio de República Checa tras ser suspendido por la FIM. Así lo confirmó un documento emitido en el cual se destaca el motivo, que fue empujar y golpear a un comisario de pista luego de sufrir una caída.

La carrera principal se disputará este domingo a partir de las 9 (horario argentino).

Pecco Bagnaia República Checa MotoGP
Noticias relacionadas
El piloto de Arrecifes fue la referencia en el sábado de TC ante un gran marco de espectadores.

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

paises bajos goleo a suecia 5 a 1 y quedo a un paso de la clasificacion

Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Los récords que puede romper Messi en el Mundial de fútbol 2026

Murió el jugador que luchaba tras sufrir un ACV en un partido

Murió el jugador que luchaba tras sufrir un ACV en un partido

Ver comentarios

Lo último

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

Ultimo Momento
San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Países Bajos goleó a Suecia 5 a 1 y quedó a un paso de la clasificación

Policiales
Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Ovación
San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

La provincia
Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

Dejanos tu comentario