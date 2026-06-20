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Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

El delantero entrerriano Heraldo Fiorotto, oriundo de Gualeguay, fue la gran figura de la histórica goleada 19-0 de la Octava de River Plate.

20 de junio 2026 · 22:21hs
Heraldo Fiorotto

Heraldo Fiorotto, oriundo de Gualeguay, fue la gran figura de la histórica goleada 19-0 de la Octava de River Plate ante Independiente Rivadavia

La cantera de River Plate volvió a dar una muestra de su enorme potencial con una jornada histórica en el fútbol juvenil argentino. La Octava División del Millonario protagonizó este sábado una goleada para el recuerdo al imponerse por un impactante 19-0 frente a Independiente Rivadavia por la fecha 15 del torneo de juveniles de AFA. Sin embargo, más allá del resultado abultado, todas las miradas se las llevó un nombre propio: Heraldo Fiorotto.

Fueron ocho goles en la Octava de River

El delantero entrerriano firmó una actuación descomunal al convertir ocho goles en apenas 45 minutos, transformándose en la gran figura de una jornada inolvidable en River Camp. Su producción goleadora pudo haber sido aún mayor, pero fue reemplazado al inicio del segundo tiempo tras una actuación que ya había quedado grabada en la historia reciente de las divisiones inferiores del club de Núñez.

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Desde el arranque del encuentro quedó claro que habría una marcada diferencia entre ambos equipos. En apenas cuatro minutos, River ya ganaba 2-0 y manejaba el partido con absoluta superioridad. Lo que nadie imaginaba era que la ventaja se transformaría en una goleada histórica, con una exhibición ofensiva arrolladora y un Fiorotto intratable dentro del área.

El equipo dirigido por Martín Pellegrino mostró una contundencia extraordinaria. Además de los ocho goles de Fiorotto, Alan Cantero aportó tres tantos, Ignacio Serra marcó por duplicado, mientras que Barragán, Ramiro Franco, Juan Lescano, Mateo Amarilla y Salinas completaron la cuenta en una jornada perfecta para el Millonario.

Pero para Entre Ríos, la historia tiene un condimento especial. Fiorotto, conocido como Pepo entre sus allegados, nació en Gualeguay y desde muy pequeño comenzó a destacarse por su capacidad goleadora. Su talento llamó rápidamente la atención de River Plate, que lo siguió de cerca hasta concretar su incorporación a comienzos de 2023.

La apuesta del club fue fuerte: convencieron al jugador y a su familia de dar el paso hacia Buenos Aires para potenciar su desarrollo. Desde entonces, Fiorotto vive en la pensión del club y continúa creciendo dentro de una de las estructuras formativas más prestigiosas del país.

Su olfato goleador no es una novedad. En 2024, cuando aún competía en Infantiles, anotó 27 goles en 21 partidos, con un promedio superior a un gol por encuentro. En 2025 mantuvo esa efectividad en Novena División y ya había dado señales de su jerarquía al convertirle a Boca Juniors en el Superclásico juvenil.

Además, sus actuaciones también lo llevaron a vestir la camiseta de la Selección Argentina Sub-15, donde sumó convocatorias y empezó a consolidarse como una de las grandes promesas de su categoría.

Con referentes como Julián Álvarez y Facundo Colidio en el puesto, Heraldo Fiorotto sigue construyendo su camino a fuerza de goles. Con apenas 15 años, el atacante entrerriano ya empieza a ilusionar a River y también a toda Entre Ríos, que observa con orgullo el crecimiento de una de sus máximas promesas futbolísticas. Su histórica actuación de ocho goles no solo quedará en las estadísticas: también podría ser el comienzo de una carrera con enorme proyección.

River River Plate Récord Entrerriano
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