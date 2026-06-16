Patronato celebra 18 años del ascenso que marcó el inicio de una etapa histórica

El 16 de junio de 2008 Patronato cortó con 30 años de frustraciones al ascender al Argentino A tras derrotar 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El festejo de los jugadores e hinchas de Patronato en el estadio Grella.

El 16 de junio de 2008 quedó grabado para siempre en la memoria de Patronato. Aquella fría tarde en el estadio Grella, el Rojinegro derrotó 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y recuperó su lugar en el Torneo Argentino A, poniendo fin a tres décadas de frustraciones y dando el primer gran paso hacia la etapa más exitosa de su historia.

La serie final del Torneo Argentino B llegaba abierta tras el empate sin goles registrado en Santiago del Estero. En barrio Villa Sarmiento, el partido fue cerrado, intenso y cargado de tensión. El cero parecía inamovible y la definición por penales asomaba como destino inevitable. Sin embargo, a falta de 12 minutos para el final apareció una jugada que cambió la historia.

La explosión en el estadio Grella

A los 33 minutos del segundo tiempo, Jorge Valverde lanzó un preciso pelotazo de más de 40 metros. Edgardo Brítez, que había ingresado apenas seis minutos antes en reemplazo de Víctor Muller, bajó el balón para la llegada de Cristian Díaz. El volante no dudó y sacó un remate formidable desde afuera del área que se clavó en un ángulo, lejos del alcance del arquero Montenegro.

Fue un gol de otra categoría. Un gol histórico. Un gol que abrió las puertas del festejo para miles de hinchas que colmaron el Grella y que esperaban desde hacía años una alegría de semejante magnitud.

Con aquel triunfo, Patronato cortó una racha de 30 años sin conseguir un logro deportivo de relevancia nacional. El antecedente más cercano había sido el ascenso al Torneo Nacional en 1978. Desde entonces, el club había transitado décadas de intentos frustrados hasta concretar el ansiado regreso a la tercera categoría del fútbol argentino.

Patronato ascenso Argentino A 2008 El festejo de los jugadores e hinchas de Patronato en el estadio Grella. UNO / Archivo

El equipo dirigido por Edgardo Cervilla formó aquella tarde con Sebastián Bértoli; Gabriel Graciani, Walter Andrade, Gabriel Zuvinikar y Luciano González; Cristian Díaz, Augusto Prono, Nicolás Bianchini y Jorge Valverde; Ariel Gastaldi y Víctor Muller. Durante el segundo tiempo ingresaron Edgardo Brítez, Walter Portillo y Germán Kranz.

Con el paso del tiempo, aquel ascenso adquirió una dimensión aún mayor. No solo significó el regreso al Argentino A, sino que representó el punto de partida de un crecimiento sostenido que llevaría a Patronato a alcanzar la Primera B Nacional en 2010 y, años más tarde, a escribir las páginas más gloriosas de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Dieciocho años después, el recuerdo sigue intacto. El gol de Cristian Díaz, el desahogo de una ciudad entera y la emoción de volver a competir a nivel nacional permanecen como uno de los capítulos más importantes en la rica historia del Club Atlético Patronato.

El plantel y cuerpo técnico de Patronato

Arqueros

Sebastián Bértoli

Agustín Bossio

Ignacio Giménez

Ignacio Galliussi

Maximiliano Goyeneche

Defensores

Walter Andrade

Gabriel Graciani

José Luis Mancuello

Gabriel Zuvinikar

Lisandro Dellavía

Claudio Weinzettel

Luciano González

Luciano Theiler

Lucas Godoy

Alejandro Guzmán

Lucas Márquez

Fernando Párkinson

Mariano Sieber

Federico Buselli

Mediocampistas

Cristian Díaz

Augusto Prono

Nicolás Bianchini

Jorge Valverde

Nicolás Borsotti

Ariel Gastaldi

José María Difilippi

Walter Portillo

Maximiliano Falcón

Damián Felicia

Emiliano Reynoso

Emiliano Gallegos

Gonzalo Godoy

Lucas López Frank

Marcos Minetti

Ginés Vallejos

Delanteros

José Luis Marzo

Víctor Muller

Edgardo Brítez

Germán Krans

Emiliano Arquiel

Leandro Ledesma

Tomás Legarreta

Nicolás Saboredo

Juan Manuel Villaverde

Cuerpo técnico

DT: Edgardo Cervilla

Preparador físico: Sebastián Furios.

Ayudantes de Campo: Néstor Galliusi y Hugo Arquiel

Médico: Claudio Gregorutti.

Utilero: Ramón Castagno

Masajista: Adolfo Álvarez

Auxiliar: Luis Torres.