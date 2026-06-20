San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná conquistó el Torneo Apertura Femenino de la LPF al derrotar 7 a 0 a Atlético Paraná en la última fecha del certamen.

San Benito Paraná sumó una nueva estrella a su escudo al consagrarse campeón del Torneo Apertura Femenino 2026 de Primera División que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Las Santas volvieron a dar la vuelta olímpica, la segunda en lo que va del año, tras golear por 7 a 0 a Atlético Paraná en el predio de la LPF.

Las Decanas llegaron a la novena y última fecha del certamen como líderes con 19 puntos, mientras que San Benito Paraná las escoltaba con 18 unidades. Ambos equipos dependían de sí mismos para quedarse con el título, aunque las Santas no tenían margen de error: únicamente una victoria les permitiría celebrar el campeonato.

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El conjunto dirigido por Juan Pablo Giannechinne exhibió toda su jerarquía y experiencia en instancias decisivas para construir una contundente goleada. Antonella Garzón, autora de tres conquistas, fue la gran figura de la tarde. Priscila Amarillo, con un doblete, Yasmin Scheffer y Daiana Romero Solanas completaron la cuenta goleadora.

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Con esta consagración, San Benito Paraná alcanzó su tercer título local y el cuarto de su historia. En marzo, las Santas también se habían coronado campeonas de la Copa Entre Ríos tras derrotar en la final a Santa Rosa de Chajarí en el estadio Pedro Mutio.

Otros resultados de la LPF

En los demás encuentros de la fecha, Atlético VF goleó 5 a 0 a Belgrano en su estadio de calle Hernandarias. Además, Camioneros superó 2 a 1 a Arenas en el predio de la LPF, mientras que San Benito derrotó 9 a 1 a Oro Verde. Atlético Neuquén tuvo jornada libre.

De esta manera, las posiciones finales del Torneo Apertura quedaron de la siguiente manera: San Benito Paraná, 21 puntos; Atlético Paraná, 19; San Benito, 16; Atlético Neuquén y Atlético VF, 11; Arenas, 10; Camioneros, 7; Belgrano y Oro Verde, 4.