Destacan que el fenómeno de El Niño llegaría en septiembre

Establecieron procedimientos de actuaciones ante el fenómeno de El Niño, que podría llegar durante la primavera y podría extenderse hasta marzo.

Los diferentes equipos de trabajo continúan con el monitoreo de cómo podría desatarse el fenómeno de El Niño, que tendría su llegada en la segunda mitad del año. Desde la costa del río Uruguay siguen los diseños protocolares en función del impacto que pueda tener.

En Concordia se volvió a reunir el Comité Operativo de Emergencias (COE) para establecer funciones y responsabilidades de las instituciones y organismos que integran el COE. Al mismo tiempo, desde la Represa de Salto Grande manifiestan que la llegada del fenómeno podría ser para el mes de septiembre con un impacto en crecidas del río Uruguay, aunque aún resta por establecer cuál será la magnitud del mismo. El Niño podría permanecer hasta el mes de marzo próximo.

“En nuestra cuenca, los efectos del Niño se empiezan a notar en general a partir del mes de septiembre”, reiteró y amplió: “aunque sea Niño en julio o en agosto, nosotros no notamos ese aumento de lluvias que trae aparejado el Niño. Se empiezan a notar a partir de septiembre en nuestra cuenca”, declaró en Oíd Mortales el ingeniero Guillermo Collazos, jefe del Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

A todo esto, desde el COE se trabaja de manera conjunta y se busca disponer con anticipación los procedimientos a realizar ante los efectos que podría tener el fenómeno. Más específicamente y ante la magnitud que podría tener este evento se hizo un borrador sobre las actuaciones que se deberían implementar. Ya sea desde las familias que se deberían evacuar, dependiendo de la altura del río, como también el acondicionamiento de los centros de refugios, como ya son costumbres en cada crecida del río Uruguay.

A modo de último antecedente la reciente suba en el margen del río se dio en mayo de 2024, cuando más de 500 personas debieron abandonar sus hogares en Concordia y muchas de ellas fueron refugiadas en los centros de evacuados como la ex Bagley, El Refugio de Carretera La Cruz, Promín o en el Regimiento local. En aquella ocasión el río estuvo cerca de los 14 metros en el puerto local.

La llegada del fenómeno a la región de Salto Grande

Respecto al comportamiento del río que podría tener ya en el próximo mes, Collazo indicó que “en nuestra cuenca, los efectos del Niño se empiezan a notaren general a partir del mes de septiembre. Aunque sea Niño en julio o en agosto, nosotros no notamos ese aumento de lluvias que trae aparejado el Niño. Se empiezan a notar a partir de septiembre en nuestra cuenca”.

El intendente Francisco Azcué también hizo una valoración de cómo son los trabajos de prevención que traen aparejado este tipo de fenómenos en la ciudad, que cada vez son más repetitivos. “En esta reunión lo que se hizo fue plantear posibles escenarios dependiendo la altura del río, cuántas familias se verían afectadas y en función de ello, con cuántos recursos contamos para hacer frente a esa situación”, destacó.

Y agregó: “Todo lo que ocurra durante este fenómeno va a afectar a nuestra ciudad y a muchas familias por eso reiteramos el pedido a los vecinos de que se vayan manteniendo informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad. Pedimos responsabilidad porque cuando se genera información falsa, lo que se provoca es preocupación y nos impide actuar de forma eficiente”.

En tanto que Collazos especificó que los equipos de trabajo de la Represa de Salto Grande se están preparando para una “condición que sea de aguas altas en toda la cuenca del río Uruguay y con probabilidad que se den eventos importantes”.

Y destacó que están empeñados en “mejorar nuestras herramientas informáticas, o sea, estamos tomando una serie de previsiones para que cualquier imprevisto que pudiera surgir en nuestro trabajo que es la previsión de los caudales que van allegar al embalse de Salto Grande, lo podamos hacer sin inconveniente y de la mejor forma”.

Y por último cerró dejando en claro el trabajo de planificación ya que “esto no es ciencia exacta ni es fácil. La naturaleza tiene su variabilidad, tiene su complejidad y, en una parte, aleatoria. Entonces, en cierta medida podemos prepararnos o tenemos la obligación de tomar las mayores precauciones”.