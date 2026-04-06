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Primera Nacional: ¿Cómo quedaron las posiciones de la Zona B?

Patronato retrocedió al penúltimo escalón de la Zona B de la Primera Nacional al caer ante Gimnasia de Jujuy. Tristán Suárez lidera el sector.

6 de abril 2026 · 09:31hs
Primera Nacional: ¿Cómo quedaron las posiciones de la Zona B?

Pasó el octavo capítulo de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. En esta jornada Patronato cedió terreno nuevamente al perder por 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy en el estadio 23 de agosto. Con esta derrota, la cuarta en siete presentaciones y la segunda consecutiva, retrocedió a zona de descenso.

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El Rojinegro, que inició la jornada en la 15° posición, finalizó la fecha en el penúltimo escalón. Con 5 unidades reúne la misma cantidad de unidades que Chacarita. El Funebrero se posiciona un lugar arriba al reunir mejor diferencia de gol (-5 para el elenco bonaerense contra -6 para el Santo). En el fondo de la tabla se ubica Deportivo Maipú, que perdió 2 a 1 ante Quilmes en condición de visitante.

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Tristán Suárez sigue en lo más alto de la tabla

En la parte de arriba de la tabla se ubica Tristán Suárez. El Lechero conservó su condición de líder al derrotar 2 a 0 a Agropecuario de Carlos Casares, en suelo bonaerense.

El grupo de los ocho equipos posicionados en zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional reúne a Gimnasia de Jujuy, Temperley, San Martín de Tucumán, Nueva Chicago, Gimnasia y Tiro de Salta, Atlético Rafaela y Quilmes.

Resultados de la fecha

Gimnasia y Tiro (Salta) 1 - San Martín (San Juan) 1

Colegiales 1 - Almagro 0

Midland 0 - Temperley 0

Agropecuario 0 - Tristán Suárez 2

San Martín (Tucumán) 1 - Chacarita 1

Gimnasia (Jujuy) 2 - Patronato 0

Quilmes 2 - Deportivo Maipú 1

Atlético Rafaela 1 - GÜemes (Santiago del Estero) 2

Posiciones de la Zona B de la Primera Nacional

Tristán Suárez 15

Gimnasia (Jujuy) 15

Temperley 12

San Martín (Tucumán) 11

Nueva Chicago 11

Gimnasia y Tiro 11

Atlético Rafaela 11

Quilmes 10

Midland 9

Güemes 9

Almagro 8

Agropecuario 8

Atlanta 7

San Martín (San Juan)

Colegiales 7

Chacarita 5

Patronato 5

Deportivo Maipú 4

Primera Nacional Patronato Tristán Suárez
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