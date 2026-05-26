El Ogro Fabbiani dirigirá al campeón de Macedonia y jugará la Champions League.

El Ogro Fabbiani fue presentado en el Vardar Skopje, campeón de Macedonia del Norte, y disputará la fase previa de la Champions.

Cristian Fabbiani fue presentado este lunes como nuevo entrenador de Vardar Skopje y tendrá así su primera experiencia como director técnico fuera de la Argentina . El exentrenador de Newell’s Old Boys asumirá en el vigente campeón de Macedonia del Norte, equipo que además disputará la fase clasificatoria de la UEFA Champions League.

El anuncio fue realizado por el propio club en sus redes sociales, donde destacaron la llegada del argentino con un mensaje de bienvenida y una descripción de su perfil futbolístico. "Llega con una visión clara: un fútbol moderno, ofensivo y disciplinado" , expresaron desde la institución macedonia.

El campeón de Macedonia eligió al Ogro Fabbiani como entrenador

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Fabbiani se encontraba en Macedonia del Norte desde principios de abril, luego de la salida de Goce Sedloski, quien decidió dejar el cargo para asumir en la selección nacional. Desde entonces, el DT argentino comenzó a interiorizarse en el funcionamiento del club y del fútbol local antes de oficializar su vínculo.

Vardar llega tras conquistar el 12° campeonato de su historia y clasificarse a la próxima edición de la Champions, donde comenzará desde la primera ronda previa. El equipo cerró la temporada con una racha de nueve partidos invicto, producto de ocho victorias y un empate, y terminó el torneo con nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor. En total, sumó 26 triunfos, cinco empates y apenas dos derrotas.

Será el quinto ciclo de Fabbiani como entrenador. Anteriormente dirigió a Fénix, Deportivo Riestra, Deportivo Merlo y Newell's. En el conjunto rosarino estuvo entre febrero y octubre del año pasado, período en el que dirigió 27 partidos, con ocho victorias, diez empates y nueve derrotas.

Tras su presentación, el Ogro también compartió un mensaje en redes sociales en el que repasó su recorrido en el fútbol argentino y valoró esta nueva etapa en Europa. "Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más trofeos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League", escribió.