El ciclo Las Palabras Quedan dedicará una noche a la obra de Marta Zamarripa

Graciela Strappa, María Elena Lotringher, Oscar Londero y Matías Armándola participarán de la lectura en vivo de textos de la escritora nacida en Gualeguay

El ciclo literario Las Palabras Quedan tendrá una nueva edición este jueves 28 de mayo a las 21 en Casa de la Cultura de Entre Ríos. La jornada estará dedicada a la obra de Marta Zamarripa y contará con entrada libre y gratuita.

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La propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, reúne lecturas en vivo de autoras y autores entrerrianos en la voz de artistas, lectores y referentes culturales de la actualidad. En esta oportunidad participarán Graciela Strappa, María Elena Lotringher, Oscar Londero y Matías Armándola, quienes compartirán textos y fragmentos de la autora homenajeada.

Las Palabras Quedan ya tuvo ediciones dedicadas a Ernesto Ruiz y Ricardo Zelarayán, consolidando un espacio de encuentro entre la literatura entrerriana y nuevas lecturas contemporáneas.

Nacida en Gualeguay en 1933, Marta Zamarripa desarrolló una extensa trayectoria como docente, poeta y gestora cultural. También se desempeñó como directora de la Editorial de Entre Ríos y participó como ensayista y conferencista en encuentros y congresos literarios dentro y fuera del país.

Su obra reunió la sensibilidad vinculada al paisaje entrerriano con una mirada atravesada por el compromiso político y los derechos humanos, rasgos que le valieron distintos reconocimientos a lo largo de su carrera.

Cada edición del ciclo cuenta además con el acompañamiento de Bodegas y Viñedos de Entre Ríos.

La propuesta forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que impulsa ciclos, encuentros y convocatorias artísticas en distintos puntos de la provincia.