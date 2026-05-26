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El ciclo Las Palabras Quedan dedicará una noche a la obra de Marta Zamarripa

Graciela Strappa, María Elena Lotringher, Oscar Londero y Matías Armándola participarán de la lectura en vivo de textos de la escritora nacida en Gualeguay

26 de mayo 2026 · 13:34hs
El ciclo Las Palabras Quedan dedicará una noche a la obra de Marta Zamarripa

El ciclo literario Las Palabras Quedan tendrá una nueva edición este jueves 28 de mayo a las 21 en Casa de la Cultura de Entre Ríos. La jornada estará dedicada a la obra de Marta Zamarripa y contará con entrada libre y gratuita.

Lecturas en vivo y homenaje a Marta Zamarripa en la Casa de la Cultura

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La propuesta, impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, reúne lecturas en vivo de autoras y autores entrerrianos en la voz de artistas, lectores y referentes culturales de la actualidad. En esta oportunidad participarán Graciela Strappa, María Elena Lotringher, Oscar Londero y Matías Armándola, quienes compartirán textos y fragmentos de la autora homenajeada.

Las Palabras Quedan ya tuvo ediciones dedicadas a Ernesto Ruiz y Ricardo Zelarayán, consolidando un espacio de encuentro entre la literatura entrerriana y nuevas lecturas contemporáneas.

Nacida en Gualeguay en 1933, Marta Zamarripa desarrolló una extensa trayectoria como docente, poeta y gestora cultural. También se desempeñó como directora de la Editorial de Entre Ríos y participó como ensayista y conferencista en encuentros y congresos literarios dentro y fuera del país.

Su obra reunió la sensibilidad vinculada al paisaje entrerriano con una mirada atravesada por el compromiso político y los derechos humanos, rasgos que le valieron distintos reconocimientos a lo largo de su carrera.

Cada edición del ciclo cuenta además con el acompañamiento de Bodegas y Viñedos de Entre Ríos.

La propuesta forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que impulsa ciclos, encuentros y convocatorias artísticas en distintos puntos de la provincia.

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Las Palabras Quedan ciclo Lectura La Casa de la Cultura
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