La Provincia y la Unión Entrerriana de Rugby firmarán un acuerdo para impulsar capacitaciones, clínicas y desarrollo deportivo.

La Provincia y la UER trabajarán en conjunto para potenciar entrenadores y jugadores.

La Secretaría de Deportes de Entre Ríos firmará un acta de entendimiento con la Unión Entrerriana de Rugby (UER) con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto en materia de formación, capacitación y desarrollo deportivo en distintos puntos de la provincia.

El convenio contempla el acompañamiento institucional, la realización de clínicas y campus, y el fortalecimiento de entrenadores, dirigentes y jugadores.

Acuerdo entre Deportes y la UER para impulsar el crecimiento del rugby en Entre Ríos

UER M23 vs. Selknam M23 (Chile) (1).jpeg Foto: Gentileza/Unión Entrerriana de Rugby

El secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, destacó la importancia del acuerdo y remarcó que se trata de una política sostenida de articulación con las federaciones deportivas.

"La verdad es que estamos muy felices. Es una federación más que se suma para trabajar junto con la Secretaría en algo que nos moviliza a todos: la formación y la generación de procesos virtuosos. La idea es fortalecer el vínculo entre entrenadores y transformar toda la información disponible en conocimiento aplicado", expresó.

Uranga explicó que las clínicas estarán orientadas principalmente a entrenadores, mientras que los campus apuntarán al trabajo directo con los jugadores dentro del campo de juego.

"Lo importante es poder estar en el lugar de los hechos, capacitando entrenadores y entrenando jugadores al mismo tiempo. Además, este trabajo no se agota en una jornada puntual, sino que deja vínculos y herramientas para seguir desarrollando el rugby en toda la provincia", sostuvo.

El funcionario señaló además que la Secretaría aportará apoyo institucional, recursos y acompañamiento logístico, mientras que la UER brindará el contenido técnico y profesional.

"Ellos son los especialistas en la materia y ponen a disposición su staff, el conocimiento y la experiencia. Nosotros queremos acompañar para que esto llegue a toda la provincia y permita que crezcan los clubes, los entrenadores y los jugadores", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Martín Cipriani, valoró el respaldo del Gobierno provincial y explicó cómo se implementarán las actividades.

"Estamos muy agradecidos por este aporte de la provincia y de la Secretaría de Deportes. Este acompañamiento nos permitirá acercarnos aún más a los clubes del interior", indicó.

Cipriani detalló que la UER trabaja a través de polos regionales para facilitar la participación de las distintas instituciones.

"Organizamos polos norte y sur, agrupando ciudades para reducir la movilidad. En principio, las actividades se desarrollarán en Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, Nogoyá y La Paz. Allí realizamos capacitaciones de rugby infantil, juvenil y plantel superior, además de encuentros para entrenadores y dirigentes", explicó.

El dirigente también confirmó que uno de los objetivos será potenciar la detección y formación de talentos en todo el territorio provincial.

"Todo este trabajo apunta a generar herramientas para captar chicos y seguir desarrollando el rugby en toda Entre Ríos", señaló.

Finalmente, Cipriani hizo referencia al impacto positivo que tuvo la reciente presentación de Capibaras en Paraná, en el marco de una competencia profesional.

"Fue un fin de semana espectacular, con un marco increíble y un gran nivel deportivo. Se trató del primer partido profesional de una franquicia representando a nuestra región en Entre Ríos. Esperamos que esta experiencia también sirva para difundir el deporte y sumar nuevos jugadores", concluyó.