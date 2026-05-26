El gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), ejecutará 18 nuevas viviendas en Larroque, departamento Gualeguaychú. Serán financiadas con fondos del Programa provincial Ahora Tu Hogar.
Larroque: licitarán viviendas con fondos provincialese
Las unidades habitacionales para Larroque serán del tipo dúplex y contarán con un plazo de ejecución de 15 meses
Las soluciones habitacionales tienen un presupuesto oficial de más de 1.550 millones de pesos y la apertura de las ofertas económicas se realizará en la sede del organismo, el 25 de junio, a las 10.
Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals señaló que "brindar soluciones habitacionales a la gente, es uno de los actos que uno más espera y que más dignifica a la gestión pública y nuestra tarea es "proporcionar a las familias un lugar mejor para vivir y ayudar al arraigo, para que sus habitantes se afinquen en su lugar de origen y no tengan que emigrar a grandes centros urbanos".
Finalmente, el funcionario indicó que "estas obras son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que están esperando tener su casa propia y ofrecerles a sus hijos un nuevo bienestar".
Las unidades habitacionales serán del tipo dúplex y contarán con un plazo de ejecución de 15 meses