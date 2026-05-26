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Larroque: licitarán viviendas con fondos provincialese

Las unidades habitacionales para Larroque serán del tipo dúplex y contarán con un plazo de ejecución de 15 meses

26 de mayo 2026 · 13:22hs
Larroque: licitarán viviendas con fondos provincialese

El gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), ejecutará 18 nuevas viviendas en Larroque, departamento Gualeguaychú. Serán financiadas con fondos del Programa provincial Ahora Tu Hogar.

Las soluciones habitacionales tienen un presupuesto oficial de más de 1.550 millones de pesos y la apertura de las ofertas económicas se realizará en la sede del organismo, el 25 de junio, a las 10.

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Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals señaló que "brindar soluciones habitacionales a la gente, es uno de los actos que uno más espera y que más dignifica a la gestión pública y nuestra tarea es "proporcionar a las familias un lugar mejor para vivir y ayudar al arraigo, para que sus habitantes se afinquen en su lugar de origen y no tengan que emigrar a grandes centros urbanos".

Finalmente, el funcionario indicó que "estas obras son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que están esperando tener su casa propia y ofrecerles a sus hijos un nuevo bienestar".

Las unidades habitacionales serán del tipo dúplex y contarán con un plazo de ejecución de 15 meses

Larroque viviendas IAPV
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