Salud, ambiente y comunidad: la universidad pública como eje de soluciones territoriales ante crisis de residuos

Actividad academíca y comunitaria sobre salud y ambiente reunió a expertos y cooperativas. Fallas y precariedad de plantas de reciclaje Paraná y Oro Verde

Actividad academíca y comunitaria sobre salud y ambiente reunió a expertos y cooperativas. Fallas y precariedad de plantas de reciclaje Paraná y Oro Verde

Actividad academíca y comunitaria sobre salud y ambiente reunió a expertos y cooperativas. Fallas y precariedad de plantas de reciclaje Paraná y Oro Verde

Actividad academíca y comunitaria sobre salud y ambiente reunió a expertos y cooperativas. Fallas y precariedad de plantas de reciclaje Paraná y Oro Verde

Actividad academíca y comunitaria sobre salud y ambiente reunió a expertos y cooperativas. Fallas y precariedad de plantas de reciclaje Paraná y Oro Verde

Actividad academíca y comunitaria sobre salud y ambiente reunió a expertos y cooperativas. Fallas y precariedad de plantas de reciclaje Paraná y Oro Verde

El martes 26 de mayo, el aula magna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) fue sede de la Jornada Salud, Ambiente y Comunidad, una actividad académica y comunitaria cuyo objetivo fue discutir la relación entre salud, ambiente y gestión de residuos .

El evento se desarrolló en un contexto de reclamo por financiamiento universitario , destacando el rol social de la educación pública frente a crisis ambientales. A través de testimonios de cooperativas de reciclaje y expertos, se denuncian las fallas en las políticas estatales y la precariedad de las plantas de tratamiento en Paraná y Oro Verde.

Asimismo, se presentaron investigaciones científicas sobre la contaminación por plásticos, señalando la responsabilidad de las grandes corporaciones en la generación de desechos. El informe concluye enfatizando la necesidad de articular el conocimiento académico con el trabajo territorial para transformar la realidad de las comunidades.

Basural Planta reciclaje Oro Verde

La realidad del reciclado: Entre el esfuerzo cooperativo y el abandono estatal

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la exposición de las experiencias de gestión de residuos en Paraná y Oro Verde, las cuales revelaron realidades contrastantes.

En el caso de Paraná, Karina Villagra y Susana Zárate, de la Cooperativa Nueva Vida, relataron la dura situación que atraviesa la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos "Manuel Belgrano". Inaugurada en 2014 para dignificar el trabajo de quienes sobrevivían en el basural ("volcadero"), la planta pasó de emplear a 110 personas a solo 50 en la actualidad. Denunciaron que la falta de programas de separación en origen por parte del municipio provoca que la basura llegue en condiciones deplorables, mezclada con animales muertos y residuos biológicos, lo que denominan "basura mala" que no se puede recuperar.

Además, señalaron que la planta está técnicamente parada por falta de mantenimiento, robo de cables y la falta de un motor, reduciendo el ingreso de camiones de 17 a solo 3 diarios.Por otro lado, la experiencia en Oro Verde, presentada por los ingenieros Javier Fernández y Emanuel Juárez, destacó por la legitimidad de su programa "Basura Cero", nacido de una iniciativa vecinal en 2009.

A diferencia de Paraná, han logrado mantener hábitos de separación estables y colores de cestos inalterables para no confundir a la población. Sin embargo, el crecimiento poblacional acelerado (de 2.500 a 15.000 habitantes) ha sobrepasado la infraestructura actual.

Actualmente, enfrentan desafíos por el desgaste de la maquinaria y la necesidad de trasladar la planta a una zona menos urbanizada, además de buscar financiamiento para optimizar el funcionamiento de su biodigestor.

Aportes científicos: El impacto invisible de los plásticos

La ciencia también tuvo un lugar destacado con las presentaciones del doctor Martín Blettler (CONICET) y la licenciada Julieta Moreno. Blettler introdujo el concepto de "Capitoloceno", argumentando que la crisis de los residuos es responsabilidad de un sistema de hiperproducción impulsado por un pequeño grupo de corporaciones globales, y no solo de los ciudadanos individuales. Presentó datos alarmantes para la región: el 100% de los ejemplares de sábalo analizados en el río Paraná contienen microplásticos en su organismo.

Por su parte, la licenciada Moreno advirtió sobre los microplásticos atmosféricos, partículas menores a 5 micras que son inhalables y pueden dañar el tejido pulmonar. Estas partículas, originadas por la fragmentación de plásticos en basurales a cielo abierto o por el desgaste de neumáticos, pueden viajar más de 90 kilómetros y actuar como vectores de metales pesados y patógenos.

La contaminación por microplásticos afecta la salud humana principalmente a través de la inhalación de partículas finas y su capacidad para actuar como vehículos de sustancias peligrosas, según se expuso en la jornada.A continuación se detallan los principales mecanismos de afectación mencionados en las fuentes:

Daño en el tejido pulmonar: Las partículas de microplásticos menores a 5 micras son consideradas inhalables. Debido a su diminuto tamaño, tienen la capacidad de penetrar profundamente en el sistema respiratorio y dañar el tejido alveolar .

Las partículas de microplásticos menores a son consideradas inhalables. Debido a su diminuto tamaño, tienen la capacidad de penetrar profundamente en el sistema respiratorio y . Vectores de contaminantes y patógenos: Una de las mayores preocupaciones científicas es que los plásticos actúan como vectores. A ellos se adhieren metales pesados altamente tóxicos como el plomo, cadmio y níquel , además de diversos patógenos que, al ser transportados por el microplástico, ingresan directamente al organismo humano.

Una de las mayores preocupaciones científicas es que los plásticos actúan como vectores. A ellos se adhieren altamente tóxicos como el , además de diversos que, al ser transportados por el microplástico, ingresan directamente al organismo humano. Exposición en ambientes cerrados: Se destacó que la concentración de estos contaminantes suele ser mayor dentro de viviendas y oficinas que en el exterior. Esto se debe al desprendimiento constante de fibras sintéticas de la ropa y los muebles en espacios con poca ventilación.

Se destacó que la concentración de estos contaminantes suele ser que en el exterior. Esto se debe al desprendimiento constante de fibras sintéticas de la ropa y los muebles en espacios con poca ventilación. Riesgos por combustión: En contextos de basurales a cielo abierto, la quema de plásticos genera gases tóxicos derivados de la combustión de polímeros. Estos gases tienen un impacto inmediato y comprobado en la salud respiratoria, provocando, por ejemplo, crisis asmáticas recurrentes en poblaciones vulnerables, como los niños que viven cerca de estas zonas.

Finalmente, los investigadores señalaron que, aunque algunos efectos específicos aún están bajo estudio, la evidencia actual es suficiente para exigir políticas públicas que aborden el problema desde su origen, dada la omnipresencia de estas partículas en el aire que respiramos y en la fauna que consumimos (como el caso del sábalo en el río Paraná, donde el 100% de los ejemplares analizados contenía microplásticos

Conclusiones y desafíos

La jornada cerró con un llamado a la acción política basada en evidencia. Se enfatizó que, aunque la información científica suele ser "incómoda para los gestores", es fundamental para proteger la salud pública y orientar políticas que enfrenten el problema desde su origen corporativo y no solo desde el tratamiento final.

Los desafíos actuales de las plantas de reciclaje, según lo expuesto por los gestores de las plantas de Paraná y Oro Verde durante la jornada, se pueden agrupar en dimensiones operativas, económicas, políticas y de infraestructura:1. Desafíos Operativos y Técnicos

Falta de separación en origen: Es uno de los problemas más graves. En Paraná, la inexistencia de campañas de concientización provoca que la basura llegue mezclada con animales muertos y residuos biológicos ("basura mala"), lo que imposibilita su recuperación. En Oro Verde, aunque el hábito está más consolidado, la llegada de residuos mal separados acelera el desgaste de componentes metálicos.

Es uno de los problemas más graves. En Paraná, la inexistencia de campañas de concientización provoca que la basura llegue mezclada con animales muertos y residuos biológicos ("basura mala"), lo que imposibilita su recuperación. En Oro Verde, aunque el hábito está más consolidado, la llegada de residuos mal separados acelera el desgaste de componentes metálicos. Mantenimiento y obsolescencia de maquinaria: Las plantas enfrentan un grave deterioro de su infraestructura. En Oro Verde, los gases de la basura corroen cintas y motores. En Paraná, la planta está técnicamente parada por la falta de un motor y el robo de cables ante la falta de vigilancia.

Las plantas enfrentan un grave deterioro de su infraestructura. En Oro Verde, los gases de la basura corroen cintas y motores. En Paraná, la planta está por la falta de un motor y el robo de cables ante la falta de vigilancia. Desbordamiento por crecimiento poblacional: En Oro Verde, la infraestructura quedó pequeña tras pasar de 2.500 a 15.000 habitantes, lo que sobrepasa la capacidad del personal municipal.

2. Desafíos Económicos y Sociales

Precariedad laboral: Los trabajadores de las cooperativas suelen depender de programas sociales y de la venta de materiales, sin contar con un sueldo fijo.

Los trabajadores de las cooperativas suelen depender de programas sociales y de la venta de materiales, sin contar con un sueldo fijo. Caída del precio de los materiales: El valor de los productos recuperables ha bajado drásticamente (por ejemplo, el cartón a 130 pesos el kilo), lo que desincentiva la asistencia de los trabajadores.

El valor de los productos recuperables ha bajado drásticamente (por ejemplo, el cartón a 130 pesos el kilo), lo que desincentiva la asistencia de los trabajadores. Falta de inversión en nuevas tecnologías: Se requiere financiamiento para profesionalizar el tratamiento de residuos electrónicos (RAEEs) y mejorar procesos de biodigestión o compostaje.

3. Desafíos Políticos y de Gestión

"Autosaboteo político": Se denunciaron decisiones de gestión que entorpecen el reciclaje, como el cambio de colores en los contenedores para confundir a la ciudadanía o la mezcla de residuos ya separados por parte de los recolectores municipales.

Se denunciaron decisiones de gestión que entorpecen el reciclaje, como el cambio de colores en los contenedores para confundir a la ciudadanía o la mezcla de residuos ya separados por parte de los recolectores municipales. Pérdida de prioridad en la agenda: En Paraná, el traslado de la gestión de la planta desde la Secretaría de Ambiente a la de Servicios Públicos fue interpretado como una degradación de la importancia ambiental del proyecto.

En Paraná, el traslado de la gestión de la planta desde la Secretaría de Ambiente a la de Servicios Públicos fue interpretado como una degradación de la importancia ambiental del proyecto. Ubicación urbana: El crecimiento de las ciudades ha rodeado las plantas (como en Oro Verde), lo que genera la necesidad urgente de trasladarlas a zonas más alejadas de los nuevos loteos residenciales.

4. Desafíos Estructurales (Contexto Global)

Hegemonía corporativa: Desde la ciencia se señaló que las plantas enfrentan un modelo de hiperproducción de plásticos impulsado por un pequeño grupo de corporaciones que trasladan la responsabilidad del residuo al consumidor y al estado, dificultando cualquier sistema de remediación final.

En conclusión, las plantas no solo enfrentan problemas de financiamiento, sino una falta de articulación entre las políticas públicas, la educación ciudadana y el respaldo a los trabajadores que operan el sistema

Los participantes coincidieron en que la Universidad Pública es un actor clave para generar soluciones reales y colectivas para un ambiente sano.