Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Se desarrolló en la Parroquia San Agustín de Paraná la presentación oficial de la Maratón que recorre las calles del popular barrio de Paraná.

14 de agosto 2025 · 20:52hs
Autoridades presentes en la presentación del Maratón.

Este jueves se realizó en la Parroquia San Agustín de Paraná la presentación oficial de la Maratón Solidaria San Agustín Corre, Edición 2025. La actividad será por las calles del populoso barrio el domingo 24 por la mañana. Será en la distancia de 3 y 5 kilometros para público en general y 10 kilómetros la competitiva.

La rueda de prensa de este jueves contó con la presencia de autoridades de la Subsecretaría de Deportes Municipal, representantes de la parroquia y vecinos de la comunidad, quienes dieron a conocer los detalles de la nueva edición de esta tradicional competencia que combina deporte, solidaridad y participación barrial.

Durante la presentación, se destacó el espíritu solidario de la maratón, cuyo objetivo principal es fomentar la actividad física y la integración comunitaria, a la vez que se recauda ayuda para distintas acciones benéficas en el barrio.

El recorrido del Maratón

El recorrido de la maratón incluirá las calles Florencio Sánchez, la de la iglesia, Montiel, Gutiérrez y avenida Ejército, con apoyo de la Municipalidad de Paraná, la Subsecretaría de Deportes y Tránsito para garantizar la seguridad y organización del evento.

El acontecimiento también será parte de la celebración del 60º aniversario de la parroquia San Agustín, invitando a la comunidad a sumarse y disfrutar de la jornada deportiva y solidaria, que será el domingo 24 en las calles del barrio.

