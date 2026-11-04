Presentaron el festival que se desarrollará en el Club San Agustín

La velada amateur será este viernes, desde las 21, en el Club San Agustín. Habrá 10 combates y shows musicales.

Organizadores, autoridades y público durante el lanzamiento del evento que se llevará a cabo en el Club San Agustín.

El Casino del Neo Mayorazgo fue escenario de la presentación oficial de la velada amateur de boxeo que se realizará este viernes en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín , en Paraná. El festival, organizado por el Team Pistrilli, comenzará a las 21 y contará con10 peleas, entre las que sobresale un enfrentamiento por un título provincial.

El púgil local Agustín Ramírez se medirá con el gualeguaychuense Catriel Álvarez, en un combate que tendrá en disputa el cinturón vacante de la Federación Entrerriana de Box (FEB) de la categoría hasta 64 kilogramos.

Además, habrá otros tres títulos en juegos dispuestos por la organización del evento, entre ellos uno homenaje al histórico entrenador paranaense Roque Romero Gastaldo.

La propuesta también tendrá un componente musical para acompañar la jornada deportiva. Durante la velada se presentarán los grupos Confluencia. Música folclórica argentina y Passi y su conjunto, que aportarán sus repertorios en vivo.

En cuanto a las entradas, las anticipadas tendrán un valor de 10.000 pesos, mientras que quienes las adquieran en la puerta del estadio deberán abonar 12.000 pesos.

La cartelera en el Club San Agustín

Lesa Colman (Team Saavedra) vs Germán Argañaraz (Gimnasio Justo Martínez), categoría Juvenil Hasta 56 kilos

Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Joaquín Noghera (Toa Fight), Mayor Hasta 64 kilos

Maximiliano Gómez (Team Pistrilli) vs Santiago Vergara (Gimnasio Palacio), Juvenil Hasta 64 kilos

Sofía Silva (Motobox) vs Camila Furlán (Team Saavedra), Mayor Hasta 56 kilos

Junior Barrientos (Team Pistrilli) vs Valentín Pérez (Santa Fe), Juvenil 64 kilos

Marcos Orrego (Team Peligro) vs Tomas Omar (Payabox), Mayor Hasta 75 kilos

Jeremías Castillo (Gualeguaychú) vs Jonatán Salcedo (Santa Fe), Mayor Hasta 64 kilos

Luis Suárez (Team Pistrilli) vs Fabián Viña (Santa Fe), Mayor Hasta 69 kilos

Walter González (Team Peligro) vs Nahuel Vera (Gualeguaychú), Mayor +91 kilos

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) vs Catriel Álvarez (Gualeguaychú), por el vacante título de la FEB Hasta 64 kilos