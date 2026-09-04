OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

La sede de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) de Gualeguay ampliará su horario de atención al público a partir del próximo lunes 7 de septiembre.

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguayl.

En el marco del plan integral de mejoras que lleva adelante la Obra Social de Entre Ríos para optimizar la atención a sus afiliados en toda la provincia, la sede de Gualeguay, ubicada en calle Güemes 28, extenderá su horario de atención hasta las 18.15. Al momento, la atención se realizaba hasta las 14.45.

Con esta ampliación, que se aplicará a partir del próximo lunes, ya son tres las sedes de OSER que durante el año incorporaron un horario extendido en distintos puntos de la provincia. La medida tiene como objetivo fortalecer la atención presencial y facilitar el acceso a los servicios, especialmente en aquellas oficinas que registran una mayor concurrencia de afiliados.

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Además, OSER recuerda que los afiliados cuentan con distintas opciones de autogestión a través de la aplicación Mi.OSER, que permite realizar trámites y consultas de manera ágil, sin necesidad de concurrir a una sede.

La aplicación puede descargarse y utilizarse desde el sitio oficial de Mi.OSER.