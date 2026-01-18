Uno Entre Rios | Ovación | Peñarol

Peñarol avanzó a la siguiente fase de la Copa Entre Ríos

Por la quinta fecha de la Zona 1, Peñarol igualó como local 1 a 1 con Don Bosco y avanzó. Además, Arsenal de Viale logró un triunfo épico quedó como escolta.

18 de enero 2026 · 21:35hs
Peñarol cumplió su primer objetivo en el certamen.

Prensa LPF

Peñarol cumplió su primer objetivo en el certamen.

Peñarol avanzó a la Segunda Fase de la Copa Entre Ríos de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Como local, por la quinta fecha de la Zona 1, igualó 1 a 1 con Don Bosco y sumó el punto que necesitaba para asegurarse su lugar.

La historia comenzó favorable para la visita, ya que Nahuel Aranda abrió el marcador a los ocho minutos. Esa ventaja, lo dejaba al equipo comandado por Hernán Heinze en lo más alto del grupo, junto con su rival de turno, y así se fue al descanso.

Los equipos paranaenses se están jugando su lugar en la próxima instancia de la Copa Entre Ríos.

Copa Entre Ríos: Peñarol y Don Bosco se ven las caras en barrio Pirola

River ganó por penales en Maldonado.

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Sin embargo, los orientados tácticamente por Natalio Álvarez salieron decididos tras el reinicio de las acciones y encontraron rápidamente la igualdad gracias a su goleador Mauro López, quien anotó el 1 a 1 con un espectacular cabezazo cuando transcurrían seis minutos del segundo tiempo. El tanto del centrodelantero le significó a Peña sumar el punto que le alcanzaba para anotar su nombre en la próxima instancia del tradicional certamen.

Por su parte, al Salesiano quedó muy complicado en su objetivo de avanzar de fase, debido al otro resultado del grupo.

Épico triunfo de Arsenal de Viale

En Crespo, Arsenal de Viale obtuvo un triunfo importantísimo ante Unión por 4 a 3. En la Capital Nacional de la Avicultura se vivió un partido vibrante. En el primer tiempo Quindt abrió la cuenta para el local a los 13 minutos, pero rápidamente Arsenal reaccionó y empardó la historia dos minutos más tarde gracias al gol de Santa Cruz. Para continuar con la seguidilla de festejos, a los 19 minutos Ríos volvió a poner en ventaja a Unión. Un rato más tarde, a los 35 minutos, Cáseres estiró la ventaja para el anfitrión.

En el complemento, en los últimos cinco minutos Arsenal dio vuelta la historia, convirtiendo en los minutos 41, 45 y 45+6.

Arsenal logró una victoria épica que lo deja a un paso de la clasificación, mientras que Unión ya quedó eliminado.

Tras esta fecha, Peñarol ya clasificado manda con 10 puntos, lo sigue Arsenal con 9, Don Bosco con 7 y Unión con 3. En la próxima fecha jugarán Don Bosco-Unión y Arsenal-Peñarol.

Por la Copa Entre Ríos Femenina

También se jugó la sexta y última fecha de la Primera Fase de la Copa Entre Ríos Femenina de la FEF, en la cual San Benito Paraná es uno de los serios candidatos a quedarse con el trofeo y así lo demostró en otro fin de semana de competencia.

El actual bicampeón de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) se presentó en cancha de Patronato de La Paz, donde visitó al escolta de la Zona 1, Caballú, y demostró autoridad para derrotarlo por 3 a 1.

A la espera de que se juegue el último partido del grupo, que será mañana entre Malvinas de La Paz y Barrio Sud de Villaguay –puede alterar las posiciones–, San Benito Paraná quedó como el líder con 16 puntos, seguido por Caballú con 8, Barrio Sud con 5 y Malvinas con 1.

Peñarol Copa Entre Ríos Arsenal Don Bosco
