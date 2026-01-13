Independiente derrotó a Peñarol de Montevideo en un amistoso de pretemporada

El encuentro se disputó en en la capital uruguaya. Ignacio Malcorra, una de las incorporaciones de Independiente, anotó el gol de la victoria.

Independiente disputó este martes su segundo encuentro amistoso de pretemporada con vista al inicio del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio Campeón del Siglo, el Rojo derrotó 2 a 1 a Peñarol de Montevideo.

Juan Fedorco, jugador que retornó al Rojo tras su paso en Puebla de México, e Ignacio Malcorra, reciente refuerzo, anotaron los tantos del elenco dirigido por Gustavo Quinteros. Mientras que Leonardo Fernández anotó de tiro libre para el Carbonero, tras una floja respuesta del arquero Joaquín Blázquez.

Buena jugada colectiva con habilitación de Mazzantti para el desborde de Pérez Curci y la llegada de Malcorra para el gol.

Las formaciones de Independiente y Peñarol

El once con el que arrancó el elenco de Avellaneda fue: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Sebastián Valdez, Nicolás Freire, Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames, Federico Mancuello, Alan Laprida; Lautaro Millán, Enzo Taborda, Felipe Tempone.

Luego ingresaron Fedorco por Valdez, Bordón por Freire, Valenzuela por De Irastorza, Pérez Curci por Galdames, Marcone por Mancuello, Mazzantti por Laprida, Malcorra por Millán, Tarzia por Taborda, Godoy por Barros Ayala y Pussetto por Tempone.

En tanto, Diego Aguirre alineó a Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández; Abel Hernández. Más tarde entraron Sebastián Britos por Aguerre, Eduardo Darias por Alegre, Facundo Batista por Muhlethaler y Matías Arezo por Hernández.

Otro ensayo para el Rojo

Este martes por la noche, se hará un encuentro formal, desde las 21, ante Everton de Chile por la Serie Río de La Plata. En este partido sí estarán presentes mayoría de titulares.

La probable formación del Rojo será: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez/Juan Fedorco, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.