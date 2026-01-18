Productores del sur de Entre Ríos manifestaron su preocupación ante la persistente sequía que provoca importantes mermas en los rindes de los cultivos.

La sequía afecta al sur entrerriano y genera preocupación por la caída de los rindes de maíz y soja

Las precipitaciones registradas el fin de semana pasado, que oscilaron entre 20 y 50 milímetros según la zona, trajeron un leve alivio al campo. Sin embargo, las altas temperaturas de los días posteriores hicieron que la sequía volviera a acentuarse en los departamentos del sur provincial.

Productores federados en Federación Agraria Argentina (FAA) del sur de Entre Ríos manifestaron su preocupación ante la persistente ausencia de precipitaciones y la ola de calor, que provocan importantes mermas en los rindes de los cultivos. En ese contexto, incluso se registraron incendios en montes bajos de la zona rural de Costa Uruguay Sur, en el departamento Gualeguaychú.

Maíz.jpg

Ola de calor y sequía

Desde Gualeguaychú, el productor Demetrio Melchiori describió la situación como “alarmante”. “Esperábamos maíces de primera con rindes estimados en 7.500 kilos, pero producto de las altas temperaturas podrían terminar rindiendo alrededor de 5.500. La ola de calor y la falta de lluvias arrebató el cultivo, que seguramente será cosechado de manera anticipada. Entiendo que en pocos días vamos a entrar con las máquinas”, explicó.

En cuanto a los maíces de segunda, señaló que “por fortuna se pudieron sembrar sin problemas, con el pequeño aliciente de las últimas lluvias”. Respecto a la soja, indicó que el panorama es similar: “La siembra se realizó bien, pero las plantas presentan escaso desarrollo, tanto las de primera como las de segunda, y comienzan a aparecer trips y arañuelas, típicos de períodos de sequía”.

Por su parte, Marcelo Fumaneri, productor del departamento Gualeguay, sostuvo que “el panorama en la mayor parte del departamento es delicado”. “Zonas como Aldea Asunción, General Galarza, Mansilla y Gualeguay muestran una fuerte caída en los rindes de maíz en pocos días, al igual que la soja. Aunque llueva, las pérdidas en varios lotes ya están marcadas. Hace poco se pensaba que los maíces iban a estar al tope de la producción, pero hoy los productores se conforman con que rindan la mitad de lo esperado”, afirmó.

En el departamento Islas del Ibicuy, los campos bajos y semibajos bañados por cursos de agua, como en la zona de Paranacito, salvo los albardones, se mantienen en mejores condiciones en cuanto a la pastura. No ocurre lo mismo en los campos restantes, que ya presentan inconvenientes.

Desmonte quemas Entre Ríos Ambiente sequía incendios 1.jpg Foto: ERAVerde

El peligro de los incendios

Días atrás, antes de las lluvias del fin de semana, productores y bomberos trabajaron intensamente para sofocar focos ígneos en dos campos de 60 y 30 hectáreas, caracterizados por montes bajos y pajonales. Con implementos agrícolas debieron cortar alambrados para pasar el disco y evitar que el fuego avanzara hacia campos limpios.

Oreste Fiorini, productor y referente de la filial Gualeguaychú, vecino de la zona rural de Costa Uruguay Sur, relató que en un campo cercano “las llamas consumieron entre 60 y 70 hectáreas con mucho monte, atravesaron un camino vecinal y avanzaron sobre otras treinta hectáreas, también con abundante vegetación, como espinillos, chilca y pasto seco”.

“El riesgo era algo que veíamos venir y finalmente ocurrió. Para evitar que el fuego se propague tuvimos que hacer contrafuego y pasar el disco, lo que implicó cortar alambrados para poder ingresar con la maquinaria”, explicó.

Finalmente, destacó que las últimas lluvias, alrededor de 48 milímetros en la zona, “trajeron un poco de alivio”, aunque advirtió que “con tormentas que pasaron de largo en los días siguientes, la situación volvió a tornarse, al menos, preocupante”.