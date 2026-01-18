Uno Entre Rios | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia abrió la Copa Argentina con una victoria

Independiente Rivadavia inició la defensa de la corona obtenida en 2025 derrotando 2 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires.

18 de enero 2026 · 21:05hs
Gonzalo Ríos celebra el segundo gol de Independiente Rivadavia de Mendoza. 

Gonzalo Ríos celebra el segundo gol de Independiente Rivadavia de Mendoza. 

Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó este domingo a Estudiantes de Buenos Aires, equipo que compite en la Primera Nacional, por 2 a 0, en el encuentro que abrió la edición 2026 de la Copa Argentina. El juego se llevó adelante en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.

El encuentro tuvo un comienzo protagónico del equipo de Alfredo Berti. El ganador de la edición de Copa Argentina 2025 se plantó en campo rival y fue aproximándose cada vez más al arco de Facundo Vila.

La Lepra mendocina tuvo interesantes intervenciones en los pies de Gonzalo Ríos - de regreso de Banfield-, en la conocida fortaleza de Elordi en el lateral izquierdo y en la seguridad en el mediocampo con la zaga Bottari-Florentín.

Con estos estandartes, a los 23 minutos apareció el goleador de Independiente Rivadavia, Álex Arce, para poner en ventaja al campeón de la última edición. Un centro de Leonard Costa habilitó al oriundo de Carapeguá para que éste marcara en la red por primera vez en el año.

Estudiantes de Buenos Aires pareció despertar en el partido y comenzó a adelantarse en territorio leproso para buscar el empate. Así, un remate de media distancia de Correa agitó el arco de Bolcato para dar el primer aviso a la formación azul.

Álex Arce dio la respuesta de Independiente Rivadavia al equipo de Juan Manuel Sara con un remate al palo derecho del arquero que, de no ser por la rapidez de respuesta de Facundo Vila, el balón se metía por segunda vez en el arco de conjunto de Caseros. Sin tiempo para más, los dos equipos se fueron al descanso con la victoria parcial del equipo de Alfredo Berti.

La primera del segundo tiempo tuvo nombre y apellido: Jorge Correa de Estudiantes de Buenos Aires. El delantero apareció por derecha para cabecear pero no estuvo fino y se le fue cerca del palo derecho de Bolcato.

El elenco de Sara salió a jugar el complemento con mucho fervor e inquietó a la Lepra con algunas embestidas que obligaron a los futbolistas a reacomodarse en el campo para defender el resultado.

Independiente Rivadavia mermó la intensidad y dejó entrever cierta fatiga pero con la jerarquía y amor propio volvió a golpear y se puso 2 a 0 a los 26 minutos del segundo tiempo. Osella cambió de frente, de derecha a izquierda, para Matías Fernández y éste habilitó a Elordi. El lateral dio un centro atrás y apareció Gonzalo Ríos solo para sacar un disparo a la ratonera y estirar la ventaja de la Lepra.

Cual será el próximo rival de Independiente Rivadavia

En la siguiente instancia, Independiente Rivadavia jugará contra el ganador entre Tigre y Claypole, que jugarán el martes 17 de febrero en sede y horario a confirmar.

Como sigue la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

21.15 - Lanús vs. Sarmiento de La Banda | Estadio Ciudad de Caseros

Lunes 19 de enero

21.15 - Estudiantes LP vs. Ituzaingó | Estadio Florencio Sola

Miércoles 21 de enero

21.15 - Argentinos Juniors vs. Midland | La Fortaleza

Miércoles 4 de febrero

Platense vs. Argentino (Monte Maíz) | horario y estadio a confirmar

Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo | horario y estadio a confirmar

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú | horario y estadio a confirmar

Barracas Central vs. Temperley | horario y estadio a confirmar

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (S.E.) vs. Gimnasia de Jujuy | horario y estadio a confirmar

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano | horario y estadio a confirmar

Martes 17 de febrero

Aldosivi vs. San Miguel | horario y estadio a confirmar

Tigre vs. Claypole | horario y estadio a confirmar

River vs. Ciudad de Bolívar | horario y estadio a confirmar

Martes 24 de febrero

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy | horario y estadio a confirmar

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn | horario y estadio a confirmar

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón | horario y estadio a confirmar

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón | horario y estadio a confirmar

Miércoles 25 de marzo

Banfield vs. Real Pilar | horario y estadio a confirmar

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas | horario y estadio a confirmar

Viernes 27 de marzo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela | horario y estadio a confirmar

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto | horario y estadio a confirmar

Sábado 28 de marzo

Racing vs. San Martín de Formosa | horario y estadio a confirmar

Domingo 29 de marzo

Newell´s vs. Acassuso | horario y estadio a confirmar

Huracán vs. Olimpo | horario y estadio a confirmar

Martes 31 de marzo

Unión vs. Agropecuario | horario y estadio a confirmar

Miércoles 1° de abril

Instituto vs. Atlanta | horario y estadio a confirmar

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever | horario y estadio a confirmar

Martes 7 de abril

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán | horario y estadio a confirmar

Vélez vs. Deportivo Armenio | horario y estadio a confirmar

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro | horario y estadio a confirmar

Miércoles 8 de abril

Sarmiento vs. Tristán Suárez | horario y estadio a confirmar

Gimnasia LP vs. Camioneros | horario y estadio a confirmar

Quini 6: todos los resultados del sorteo 3.340 y un ganador millonario en el Siempre Sale

Liga Nacional: fin de semana negro para Rowing y Echagüe

Peñarol avanzó a la siguiente fase de la Copa Entre Ríos

Quini 6: todos los resultados del sorteo 3.340 y un ganador millonario en el Siempre Sale

Liga Nacional: fin de semana negro para Rowing y Echagüe

Peñarol avanzó a la siguiente fase de la Copa Entre Ríos

Independiente Rivadavia abrió la Copa Argentina con una victoria

Senegal quiso abandonar, volvió y fue campeón ante Marruecos

Choque frontal e incendio en la ruta 12, cerca de Cerrito

Descubren drogas fraccionada en un ómnibus de la hinchada de Independiente

Autovía 14: volcó un automóvil y salió ileso

Ruta 32: choque en el ingreso a Viale

Hallaron el cuerpo del hombre que cayó desde un puente, de ruta 22,  al río Gualeguay

Peñarol avanzó a la siguiente fase de la Copa Entre Ríos

Concepción del Uruguay vibró con una nueva edición de la Playa Olímpica

Liga Nacional: fin de semana negro para Rowing y Echagüe

Independiente Rivadavia abrió la Copa Argentina con una victoria

Senegal quiso abandonar, volvió y fue campeón ante Marruecos

Entre Ríos impulsa el verano con fiestas, carnavales y alta ocupación

La sequía afecta al sur entrerriano y genera preocupación por la caída de los rindes de maíz y soja

Paraná: preocupa la proliferación y ataque de avispas

Fiesta de la Playa: anoche cerró la Joaqui y Luck Ra le pone broche a la última velada

Candela Clavel Heis obtuvo el primer premio en el rubro Chamarrita Inédita

