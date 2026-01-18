Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó este domingo a Estudiantes de Buenos Aires, equipo que compite en la Primera Nacional, por 2 a 0, en el encuentro que abrió la edición 2026 de la Copa Argentina. El juego se llevó adelante en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.
Independiente Rivadavia abrió la Copa Argentina con una victoria
Independiente Rivadavia inició la defensa de la corona obtenida en 2025 derrotando 2 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires.
El encuentro tuvo un comienzo protagónico del equipo de Alfredo Berti. El ganador de la edición de Copa Argentina 2025 se plantó en campo rival y fue aproximándose cada vez más al arco de Facundo Vila.
La Lepra mendocina tuvo interesantes intervenciones en los pies de Gonzalo Ríos - de regreso de Banfield-, en la conocida fortaleza de Elordi en el lateral izquierdo y en la seguridad en el mediocampo con la zaga Bottari-Florentín.
Con estos estandartes, a los 23 minutos apareció el goleador de Independiente Rivadavia, Álex Arce, para poner en ventaja al campeón de la última edición. Un centro de Leonard Costa habilitó al oriundo de Carapeguá para que éste marcara en la red por primera vez en el año.
Estudiantes de Buenos Aires pareció despertar en el partido y comenzó a adelantarse en territorio leproso para buscar el empate. Así, un remate de media distancia de Correa agitó el arco de Bolcato para dar el primer aviso a la formación azul.
Álex Arce dio la respuesta de Independiente Rivadavia al equipo de Juan Manuel Sara con un remate al palo derecho del arquero que, de no ser por la rapidez de respuesta de Facundo Vila, el balón se metía por segunda vez en el arco de conjunto de Caseros. Sin tiempo para más, los dos equipos se fueron al descanso con la victoria parcial del equipo de Alfredo Berti.
La primera del segundo tiempo tuvo nombre y apellido: Jorge Correa de Estudiantes de Buenos Aires. El delantero apareció por derecha para cabecear pero no estuvo fino y se le fue cerca del palo derecho de Bolcato.
El elenco de Sara salió a jugar el complemento con mucho fervor e inquietó a la Lepra con algunas embestidas que obligaron a los futbolistas a reacomodarse en el campo para defender el resultado.
Independiente Rivadavia mermó la intensidad y dejó entrever cierta fatiga pero con la jerarquía y amor propio volvió a golpear y se puso 2 a 0 a los 26 minutos del segundo tiempo. Osella cambió de frente, de derecha a izquierda, para Matías Fernández y éste habilitó a Elordi. El lateral dio un centro atrás y apareció Gonzalo Ríos solo para sacar un disparo a la ratonera y estirar la ventaja de la Lepra.
Cual será el próximo rival de Independiente Rivadavia
En la siguiente instancia, Independiente Rivadavia jugará contra el ganador entre Tigre y Claypole, que jugarán el martes 17 de febrero en sede y horario a confirmar.
Como sigue la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
21.15 - Lanús vs. Sarmiento de La Banda | Estadio Ciudad de Caseros
Lunes 19 de enero
21.15 - Estudiantes LP vs. Ituzaingó | Estadio Florencio Sola
Miércoles 21 de enero
21.15 - Argentinos Juniors vs. Midland | La Fortaleza
Miércoles 4 de febrero
Platense vs. Argentino (Monte Maíz) | horario y estadio a confirmar
Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo | horario y estadio a confirmar
Jueves 5 de febrero
Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú | horario y estadio a confirmar
Barracas Central vs. Temperley | horario y estadio a confirmar
Miércoles 11 de febrero
Central Córdoba (S.E.) vs. Gimnasia de Jujuy | horario y estadio a confirmar
Rosario Central vs. Sportivo Belgrano | horario y estadio a confirmar
Martes 17 de febrero
Aldosivi vs. San Miguel | horario y estadio a confirmar
Tigre vs. Claypole | horario y estadio a confirmar
River vs. Ciudad de Bolívar | horario y estadio a confirmar
Martes 24 de febrero
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy | horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de febrero
San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn | horario y estadio a confirmar
Godoy Cruz vs. Deportivo Morón | horario y estadio a confirmar
Viernes 20 de marzo
San Lorenzo vs. Deportivo Rincón | horario y estadio a confirmar
Miércoles 25 de marzo
Banfield vs. Real Pilar | horario y estadio a confirmar
Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas | horario y estadio a confirmar
Viernes 27 de marzo
Belgrano vs. Atlético de Rafaela | horario y estadio a confirmar
Independiente vs. Atenas de Río Cuarto | horario y estadio a confirmar
Sábado 28 de marzo
Racing vs. San Martín de Formosa | horario y estadio a confirmar
Domingo 29 de marzo
Newell´s vs. Acassuso | horario y estadio a confirmar
Huracán vs. Olimpo | horario y estadio a confirmar
Martes 31 de marzo
Unión vs. Agropecuario | horario y estadio a confirmar
Miércoles 1° de abril
Instituto vs. Atlanta | horario y estadio a confirmar
Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever | horario y estadio a confirmar
Martes 7 de abril
Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán | horario y estadio a confirmar
Vélez vs. Deportivo Armenio | horario y estadio a confirmar
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro | horario y estadio a confirmar
Miércoles 8 de abril
Sarmiento vs. Tristán Suárez | horario y estadio a confirmar
Gimnasia LP vs. Camioneros | horario y estadio a confirmar