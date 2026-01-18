Uno Entre Rios | Ovación | Liga Nacional

Liga Nacional: fin de semana negro para Rowing y Echagüe

El Remero perdió ante La Calera de Córdoba en el cierre del segundo fin de semana de competencia de la Liga Nacional Masculina. El AEC tropezó en San Luis.

18 de enero 2026 · 21:36hs
Rowing perdió ante La Calera de Córdoba.

Prensa Rowing.

Rowing perdió ante La Calera de Córdoba.

Rowing y Echagüe cerraron este domingo un fin de semana negativo en la Liga Nacional Masculina de Voley. El Remero y el AEC sufrieron sendas derrotas en la jornada en la que disputó sus primeros encuentros en condición de visitante.

El PRC perdió ante La Calera de Córdoba, en La Docta. Los de la costanera baja se adelantaron en el marcador al imponerse en el primer set por 25-17. El dueño de casa se recuperó y edificó el triunfo por 3 a 1 al obtener los siguientes parciales por 25-21, 25-21 y 25-16. De esta manera, Rowing regresará a la capital entrerriana con dos caídas en serie y sin poder rescatar unidades.

Echagüe perdió en su visita a La Calera de Córdoba.

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

Echagüe le ganó a UVT y perdió ante Obras este domingo.

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Echagüe, por su parte, tropezó en su visita a Lafinur de San Luis al caer por 3 a 1. Los parciales del juego disputado en la provincia puntana fueron 16-25, 25-17, 25-19 y 25-22.

Como sigue el camino de Rowing y Echagüe

Los representantes entrerrianos disputarán los siguientes juegos en condición de local. Rowing recibirá el sábado a partir de las 21 a Villa Dora de Santa Fe. El domingo enfrentará en el estadio cubierto ubicado en el parque escolar Enrique Berduc a Libertad de San Jerónimo.

Echagüe, por su parte, enfrentará el sábado en el estadio Luis Butta a Libertad. El domingo jugará ante Villa Dora.

