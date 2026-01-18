Uno Entre Rios | Ovación | Senegal

Senegal quiso abandonar, volvió y fue campeón ante Marruecos

Los jugadores de Senegal se retiraron del campo de juego luego de que les anularan un gol y les cobraran un penal en contra en el descuento. Regresaron al campo y lo ganaron con un bombazo en el alargue.

18 de enero 2026 · 19:56hs
Senegal ganó una final increíble.

Senegal ganó una final increíble.

En una Copa Africana de Naciones plagada de polémicas, la final no se quedó atrás y tuvo uno de los desenlaces más escandalosos e insólitos jamás vistos. Senegal y Marruecos se medían en el Estadio Prince Moulay Abdellah, de Rabat. Los senegaleses, disconformes con el arbitraje del congoleño Jean Ndala, abandonaron el terreno de juego, regresaron a los pocos minutos, los anfitriones erraron un insólito penal y lo ganaron en el alargue con un tremendo golazo.

El duelo se vivió con el nerviosísmo típico de un partido de definición por un título continental, hasta que llegó el insólito final. Se jugaba el cuarto minuto de los ocho adicionados, cuando Abdoulaye Seck ganó en el área en una pelota parada, la pelota pegó en el travesaño y, justo antes de que Ismaila Sarrr la empuje al arco, el juez decidió cobrar una infracción que generó mucho enojo por, además, impidió la intervención del VAR.

Donde sí tuvo participación la tecnología fue en los últimos segundos de partido: en un tiro de esquina para Marruecos, llamó al árbitro por un leve agarrón de El Hadji Malick Diouf sobre Brahim Díaz, por el que sancionó penal. Ante este escenario, el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, les pidió a sus jugadores que se retiren del campo de juego, en disconformidad por el accionar de la terna arbitral.

El penal para Marruecos que generó la ira de Senegal

Embed

Fueron poco más de diez minutos de incertidumbre, donde parecía que Marruecos se consagraría campeón por abandono, hasta que Sadio Mané, una de las figuras de los senegaleses, llamó a sus compañeros para que vuelvan a jugar, al igual que el DT. Brahim Díaz finalmente se hizo cargo del penal en el minuto 114, la picó con displicencia y Edouard Mendy lo contuvo sin inconvenientes.

Brahim Díaz la picó y erró el penal de Marruecos

Embed

Fue final 0-0 en tiempo reglamentario, por lo que fueron al alargue. Allí, en apenas tres minutos, Senegal armó una contra fenomenal que terminó con la pelota en los pies de Pape Gueye, quien sacó un tremendo remate de media distancia, la colgó del ángulo y le dio el triunfo a su equipo, que aguantó el resultado hasta el final y se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones después de un final insólito.

Senegal Marruecos Marruecos campeón
