Concepción del Uruguay vibró con una nueva edición de la Playa Olímpica

En la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay tuvo lugar durante el fin de semana la actividad que lleva el nombre de Playa Olímpica.

Concepción del Uruguay volvió a transformarse en epicentro del deporte y la recreación con una nueva edición de la Playa Olímpica, que se desarrolló en la Isla del Puerto y reunió a cientos de vecinos, vecinas y turistas durante un fin de semana cargado de actividad, competencia y espíritu olímpico. El evento contó además con una participación institucional de relevancia nacional, encabezada por el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, quien estuvo acompañado por el tesorero de la entidad, Carlos Ferrea, y la presidenta de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del COA, Mabel Roca.

Las autoridades del COA fueron recibidas por el intendente José Lauritto, junto a concejales y funcionarios municipales, en un marco que reforzó la importancia del programa Playa Olímpica como herramienta de promoción del deporte, la vida saludable y los valores del olimpismo en espacios públicos.

El segundo fin de semana de actividades tuvo como principal atractivo el Seven de la Playa, que volvió a posicionarse como uno de los eventos más convocantes de la propuesta. El rugby en la arena reunió a equipos de distintos puntos de Entre Ríos, además de representantes de Buenos Aires, Santa Fe y un combinado oriental, que animaron una competencia intensa y de alto nivel.

En dos canchas montadas sobre la arena, los equipos desafiaron las altas temperaturas y sostuvieron un ritmo incesante de partidos que se extendieron hasta entrada la noche, generando un clima festivo y competitivo que fue acompañado por un numeroso público.

La agenda deportiva se completó con la presencia del Beach Hockey, disciplina que continúa creciendo en la región. Participaron equipos locales y delegaciones de Villa Elisa y Gualeguaychú, consolidando el desarrollo del hockey sobre arena y sumando una propuesta atractiva tanto para jugadores como para espectadores.

En el agua también hubo acción con competencias de canotaje “short race” en K1 y K2 mixto, que contaron con la participación de integrantes de la Selección Argentina de Canotaje. Las pruebas incluyeron acarreos y pasadas por la playa, lo que generó un contacto permanente con el público, que alentó de manera constante a los palistas bajo el sol del verano.

La Playa Olímpica también ofreció una exhibición de Wushu Kung Fu, aportando una propuesta diferente y cultural, además de la presencia de deportes náuticos como Kitesurf y Windsurf, que aportaron color y dinamismo al paisaje del río.

Entre las actividades recreativas, se destacó la definición del Torneo de Tejo, que tuvo su propio espacio en las arenas de la Isla del Puerto y convocó a numerosos participantes y espectadores. Ya con el sector central colmado, el tejo demostró que el deporte recreativo también ocupa un lugar central dentro de la propuesta, fortaleciendo la integración intergeneracional y la participación comunitaria.

La Playa Olímpica tiene como objetivo acercar distintas disciplinas deportivas a la comunidad, promoviendo la participación, la recreación y los valores del olimpismo. En esta edición, el programa puso además una mirada especial en los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe, con sedes en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela, reforzando el vínculo entre el deporte local y los grandes eventos internacionales.

Las actividades continuarán este domingo en la Isla del Puerto y tendrán su cierre el fin de semana del 24 y 25 de enero, con la incorporación de nuevas disciplinas y propuestas para toda la familia.

Previo a las actividades en la Isla del Puerto, las autoridades del Comité Olímpico Argentino mantuvieron una reunión con dirigentes deportivos y autoridades de Concepción del Uruguay, del departamento y de localidades vecinas. Durante el encuentro se dialogó sobre el momento actual del deporte, su desarrollo a nivel regional y los desafíos a futuro en materia de infraestructura, formación y sostenibilidad.

Del encuentro participaron los intendentes de Villa Mantero, Colonia Elía, Pronunciamiento, Santa Anita y Herrera, además de representantes de los municipios de Colón, San José, Villa Elisa, Gualeguaychú y Concordia. También estuvieron presentes autoridades de federaciones y asociaciones deportivas de toda la provincia, junto a presidentes y referentes de numerosos clubes de la ciudad y del departamento.

Entre las instituciones representadas se destacaron Rocamora, Regatas, Gimnasia, Parque Sur, Zaninetti, Rivadavia, Atlético Uruguay, Engranaje, Bajada Grande y La China, además de entidades del interior departamental, reflejando la amplia convocatoria y el fuerte compromiso del entramado deportivo entrerriano.

La jornada contó además con un fuerte componente simbólico y deportivo gracias a la participación de integrantes de la Selección Argentina de Canotaje, encabezadas por la deportista uruguayense Magdalena Garro, junto a su entrenadora Micaela Maslein y las palistas Brenda Rojas, Lucía Dalto y Candelaria Sequeira. Su presencia reforzó el mensaje de inspiración para jóvenes deportistas y el valor del esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo.

La propuesta en Concepción del Uruguay

Con una propuesta integral que combinó competencia, recreación, exhibiciones y encuentros institucionales, la Playa Olímpica volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del verano en Concepción del Uruguay, reafirmando el compromiso de la ciudad con el deporte, la inclusión y los valores olímpicos.

La Tahona volvió a reinar en el Seven Internacional de la Playa de Río

El Seven Internacional de la Playa de Río volvió a ser una verdadera fiesta del rugby en la arena en la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay, donde La Tahona se consagró campeón por cuarto año consecutivo, reafirmando su dominio en uno de los torneos más tradicionales y convocantes del país.

En la final de la Copa de Oro, La Tahona superó a Trébol Verde en un partido de alto nivel y gran intensidad, en el que ambos equipos demostraron por qué fueron los protagonistas destacados de la 35ª edición del Seven Internacional de la Playa de Río 2026. El encuentro decisivo coronó una jornada marcada por el buen juego, la paridad y el acompañamiento permanente del público que colmó la Isla del Puerto.

Un campeón que marcó el camino

A lo largo del certamen, La Tahona mostró solidez colectiva, potencia física y un juego dinámico que le permitió imponerse en cada una de sus presentaciones. El título obtenido vuelve a ratificar el trabajo sostenido del equipo, que se ha convertido en una referencia ineludible del rugby de playa a nivel nacional e internacional.

Trébol Verde, por su parte, tuvo un gran desempeño durante todo el torneo y fue un digno finalista, protagonizando encuentros vibrantes y manteniendo la expectativa hasta el último partido.

CUCU Sub21 y Trébol Blanco, protagonistas en las copas restantes

La Copa de Plata quedó en manos del equipo Sub21 del Club Universitario de Concepción del Uruguay (CUCU), que tuvo una destacada actuación y representó de la mejor manera al rugby local, confirmando el buen presente de sus divisiones formativas.

En tanto, la Copa de Bronce fue para Trébol Blanco, que también cumplió un papel relevante dentro de una competencia extensa y muy exigente, logrando subirse al podio y cerrando una participación positiva.

Un evento multitudinario y de jerarquía

La 35ª edición del Seven Internacional de la Playa de Río contó con la participación de 38 equipos, provenientes de distintos puntos del país y del exterior, lo que volvió a posicionar al torneo como uno de los más importantes del calendario estival.

Durante toda la jornada se vivió un clima festivo, con partidos continuos, un marco de público imponente y una organización que estuvo a la altura de un evento de estas características. El Seven volvió a combinar deporte, turismo y recreación, consolidándose como un clásico del verano en Concepción del Uruguay.

Con un nuevo título para La Tahona y una convocatoria récord, el Seven Internacional de la Playa de Río cerró otra edición exitosa, ratificando su vigencia y su lugar destacado dentro del rugby de playa argentino.