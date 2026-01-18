Quini 6: todos los resultados del sorteo 3.340 y un ganador millonario en el Siempre Sale

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este domingo. En el Siempre Sale se registó un ganador con seis aciertos.

El Quini 6 volvió a ser protagonista este domingo 18 de enero con la realización del sorteo Nº 3.340, uno de los juegos de azar más populares del país. Como ocurre cada miércoles y domingo, miles de apostadores siguieron con expectativa la extracción organizada por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que dejó pozos vacantes en las principales modalidades, pero también un afortunado ganador que se llevará más de 383 millones de pesos.

Los números ganadores fueron: 03 – 17 – 31 – 33 – 34 – 38

En esta modalidad no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y acumula más de 5.419 millones pesos para el próximo sorteo.

La Segunda del Quini 6

Números sorteados: 14 – 19 – 26 – 30 – 37 – 40

Tampoco hubo ganadores en esta categoría, y el pozo superó los 850 millones pesos.

La Revancha del Quini 6

Números: 21 – 23 – 24 – 27 – 37 – 43

El premio mayor volvió a quedar vacante, con un pozo acumulado que ya supera los 4.692 millones pesos.

Siempre Sale del Quini 6

Números ganadores: 04 – 05 – 09 – 13 – 20 – 29

En esta modalidad sí hubo un ganador con seis aciertos, que se llevará un premio superior a los 383 millones pesos, desatando una nueva ola de ilusión entre los apostadores.

El jugador de José Marmol, en la Provincia de Buenos Aires, ganó se hizo acreedor de más de $ 383 millones. La boleta se jugó en la agencia n° 074866-000.

Qué es el Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado, lo que significa que los premios dependen de un porcentaje de lo recaudado en cada sorteo. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se juega de manera ininterrumpida desde 1988. Con el paso de los años, se consolidó como el juego de azar favorito de los argentinos, gracias a sus pozos millonarios y a la posibilidad de participar en distintas modalidades con una misma apuesta.