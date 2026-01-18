Paraná: preocupa la proliferación y ataque de avispas

Vecinos de la zona sur de Paraná expresaron preocupación por el ataque de enjambre de avispas. Una picadura para una persona alérgica puede resultar mortal

Vecinos de la zona sur de Paraná se comunicaron con UNO para mostrar su preocupación por el ataque de enjambre de avispas o camachuis.

El viernes por la tarde en calle Artigas, entre Santo Dominguez y Manuel Brugo, un enjambre de avispas o camachuis atacaron a tres personas. Una mujer se llevó la peor parte, al igual que un joven al cual otro hombre intentó ayudar espantándole los insectos y por lo cual también fue atacado.

La mujer quedó con, al menos 40 picaduras. Según supo UNO, horas más tarde se descompuso con vómitos y debió ser asistida en el hospital Militar de Paraná, donde le trataron el envenenamiento con un antiestamínico. Profesionales explicaron que la gravedad del cuadro depende de la cantidad de toxina inoculada y de la alergia de la persona a ese veneno.

Se ignora de dónde provinieron ya que como aparecieron se retiraron. Tampoco se sabe si el camachuí o panal está en la zona o si llegaron en nube al lugar.

El martes de la semana pasada, personal de Control Urbano del Municipio intervino para erradicar un camachuí que se había formado en un semaforo en Peatonal y Urquiza, y que constituía un peligro para los transeuntes.

El procedimiento de exterminio y de retiro se realizó mediante un preparado químico lo que generó protestas en las redes sociales "por la falta de cuidado con el medioambiente" y "poco respeto por la especie". Por otra parte, otros internautas destacaron la peligrosidad de estos insectos para las personas alérgicas y recordaron varias muertes en Paraná y en la provincia.

Desde el municipio se justificó el operativo, al que calificó de "preventivo", por la alta afluencia de personas en esa zona del microcentro y por la virulenta actividad de los insectos.