Patronato visitará a Colón el sábado El partido que estaba previsto para el domingo se adelantó para las 16.30 del día anterior. Patronato buscará cortar la racha de 10 encuentros sin triunfos. 10 de agosto 2026 · 18:39hs

Prensa Patronato. Patronato atraviesa un difícil momento.

Patronato ya tiene confirmado el día y horario para su próximo partido en la Primera Nacional. El Negro visitará a Colón por la fecha 25 de la Zona B del certamen en el estadio Brigadier López de Santa Fe, el sábado a las 16.30.

En un primer momento el encuentro estaba previsto para el domingo, a las 15.30, pero se adelantó por la inauguración de las nuevas luces del Puente Colgante, acto que está previsto para el domingo por la tarde. Por este motivo, se decidió modificar el día del partido para evitar que ambas actividades se desarrollen de manera simultánea.

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En el Cementerio de los Elefantes el Santo intentará cortar su racha adversa de 10 partidos sin triunfos, ante el equipo de su exentrenador Iván Delfino.