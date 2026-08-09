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Patronato empató con Colegiales en Munro y sigue sin poder ganar

Patronato igualó 2 a 2 con Colegiales, por la fecha 24 de la Primera Nacional. El Negro lleva 10 partidos sin conseguir la victoria y sigue en zona de descenso.

9 de agosto 2026 · 15:04hs
Patronato no puede volver a la victoria.

Prensa Patronato

Patronato no puede volver a la victoria.
Los jugadores de Patronato celebran el gol de Maxi Rueda.

Los jugadores de Patronato celebran el gol de Maxi Rueda.

Colegiales y Patronato empataron en el estadio Libertarios Unidos, por la fecha 24 de la Zona B de la Primera Nacional 2026. El Negro igualó 2 a 2, llegó a los 10 partidos sin victorias y continúa en zona de descenso.

Un golazo de Maximilia Rueda a los 41 minutos del primer tiempo le permitió al visitante ponerse en ventaja; pero a los cuatro minutos del segundo tiempo Facundo Rivero igualó de penal.

Maximiliano Rueda le aporta remate de media y larga distancia a Patronato.

En zona de descenso, Patronato busca cortar la mala racha

Diego Díaz habló de su presente futbolístico en Patronato.

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Brandon Cortés, el generador de juego del Rojinegro, se retiró lesionado y Marcelo Candia perdió un hombre importante.

El Santo sintió el golpe del empate y, a los 18 minutos, recibió otro duro cachetazo. El arquero Emilio Di Fluvio le contuvo un remate a Valentín Pereyra y salió rápido y largo para Mauro Albertengo, que aprovechó un error de cálculo de Franco Meritello, para sacar un violento remate cruzado que le permitió al Tricolor dar vuelta la historia.

Herido, Patrón salió a buscar el empate y llegó otra vez de la mano (o, mejor dicho, del pie) de Maxi Rueda. Esta vez el lateral probó de izquierda y su remate pasó entre las piernas de Emilio Di Fluvio para el 2 a 2, a los 25 minutos de la etapa final.

El Tricolor llegó a los 30 puntos. Patronato está cada vez más complicado, ubicado en el 17° puesto con 24 unidades y sigue en zona de descenso.

LEER MÁS: En zona de descenso, Patronato busca cortar la mala racha

Colegiales y Patronato empataron por la fecha 24 de la Primera Nacional

El conjunto de Paraná viene de igualar 3-3 ante Quilmes, mientras que Colegiales llega tras vencer 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En el duelo de la primera rueda, el Patrón se impuso 2-0 en Paraná.

Síntesis de Colegiales y Patronato

Colegiales 2: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Facundo Rivero, Leonel Ortiz, Franco Hanashiro; Leonardo González (71' Facundo Montiel), Federico Marin, Enzo Trinidad (84' Mateo Mamani), Elías Ocampo (46' Mauro Albertengo); Franco Zicarelli (84' Lucas Juárez)y Rodrigo Monserrat (71' Nicolás Toloza). DT: Leonardo Fernández.

Patronato 2: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez (89' Santiago Piccioni); Alejo Miró (79' Valentín Villarreal), Augusto Picco, Brandon Cortés (60' Juan Salas), Valentín Pereyra (88' Facundo Heredia); Franco Soldano y Diego Díaz (79' Renzo Reynaga). DT: Marcelo Candia.

Goles: 41' Rueda (P); 49' Rivero -de penal- (C), 63' Mauro Albertengo, 70' Rueda (P).

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Estadio: Libertarios Unidos.

Patronato Colegiales Primera Nacional Fútbol
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