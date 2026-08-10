Una organización de rescate animal convoca voluntarios para trabajar con gatos en Syros. Ofrece alojamiento, pero no cubre comida ni traslados.

Buscan voluntarios para cuidar gatos en una isla griega a cambio de alojamiento durante 2027.

God’s Little People Cat Rescue, una organización dedicada al rescate y cuidado de gatos, abrió una convocatoria para quienes quieran realizar tareas de voluntariado en la isla griega de Syros durante parte de 2027.

La inscripción para participar abrirá en septiembre. Los seleccionados podrán acceder a alojamiento gratuito durante el período acordado, aunque deberán afrontar sus gastos personales, alimentación y traslado hasta la isla.

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La propuesta apunta a personas interesadas en el cuidado animal que quieran combinar una experiencia de voluntariado con una estadía prolongada en Grecia.

Cinco horas de trabajo diario

El compromiso contempla aproximadamente cinco horas de tareas por día, seis días a la semana. Entre las principales actividades se encuentran alimentar a los gatos, mantener limpios sus espacios, controlar su estado y brindarles atención y compañía.

Los voluntarios también podrán colaborar con otras tareas vinculadas al mantenimiento y funcionamiento cotidiano del refugio.

El alojamiento se encuentra relacionado con las instalaciones de la organización, lo que permite a los participantes permanecer cerca de los animales y cumplir con las actividades previstas.

Qué gastos están incluidos

El principal beneficio de la convocatoria es contar con alojamiento sin costo durante la estadía acordada. Sin embargo, la organización no cubre todos los gastos asociados al viaje.

Cada voluntario deberá hacerse cargo de su alimentación, gastos personales y traslado hasta Syros. Además, se trata de una actividad de voluntariado, por lo que no contempla una remuneración económica.

Cómo es Syros

Syros forma parte del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo, y es una de las principales islas de esa región de Grecia.

La propuesta permite conocer el destino desde una perspectiva diferente a la de un viaje turístico tradicional. Los participantes pueden permanecer durante más tiempo en la isla, convivir con la rutina local y colaborar diariamente con el refugio.

La inscripción estará disponible en septiembre a través de los canales oficiales de God’s Little People Cat Rescue.