En zona de descenso, Patronato busca cortar la mala racha

Desde las 15, el Negro visitará a Colegiales. Patronato lleva nueve partidos sin conocer la victoria y el nerviosismo crece partido tras partido.

El panorama en Patronato es, en estos momentos, para nada alentador. El Negro lleva nueve partidos sin ganar, con su entrenador en la cuerda floja y en zona de descenso. Además, se medirá con un equipo que viene con el envión que significó derrotar al puntero en su última presentación.

Este domingo, el conjunto paranaense visitará en Munro a Colegiales, por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional del fútbol argentino. El partido comenzará a las 15 y tendrá como árbitro principal al experimentado Juan Pablo Loustau. Los jueces asistentes serán Mariano Cichetto y Damián Orellana; mientras que el cuarto árbitro será Lucas Brumer.

El Santo está golpeado y la preocupación se siente en barrio Villa Sarmiento. El empate 3 a 3 en su última presentación ante Quilmes luego de no poder defender la ventaja de dos goles que llevaba (primero 2-0 y luego 3-1) caló hondo en el seno Rojinegro.

Además, Marcelo Candia no le encuentra la vuelta al funcionamiento y, al no acompañar los resultados, lo han dejado sin margen de error, a pesar de haber sido pedido por los hinchas.

Como si fuera poco, la goleada de Agropecuario sobre Güemes dejó a Patrón -que tiene dos partidos menos- momentáneamente en zona de descenso, algo que incomoda siempre.

Para tratar de ponerle fin a esta exasperante racha adversa, el DT felicianense convocó a los arqueros Franco Rivasseau y Alan Sosa; los defensores Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Nahuel Genez, Facundo Heredia, Franco Meritello, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda; los mediocampistas Brandon Cortés, Alejo Miró, Valentín Pereyra, Augusto Picco. Juan Salas, Gonzalo Salega y Valentín Villarreal; y los delanteros Joaquín Barolín, Diego Díaz, Renzo Reynaga y Franco Soldano.

En el entrenamiento del viernes, Federico Bravo sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo -lo cual le demandará mínimamente unos 45 días de recuperación- y se sumó a las bajas de Fernando Evangelista (desgarrado) y Juan Barinaga (con esguince en su rodilla derecha).

Patronato intentará recuperarse ante un rival que no suele lucirse, pero se las ingenia para generarles dolores de cabeza a más de uno. El Tricolor está 10° en el grupo, sólo a tres puntos de puestos de reducidos. En su última presentación logró un triunfo importantísimo en su casa, donde derrotó por 2 a 1 al líder de la zona B, Gimnasia de Jujuy, por lo que llega con la confianza en alza para este compromiso. Leonardo Fernández, su DT, repetiría equipo.

Formaciones para Colegiales y Patronato

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Facundo Rivero, Leonel Ortiz, Franco Hanashiro; Leonardo González, Federico Marin, Enzo Trinidad, Lucio Castillo; Franco Zicarelli y Rodrigo Monserrat. DT: Leonardo Fernández.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Nahuel Genez; Alejo Miró, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia.

Hora y TV: 15 (LPF Play).

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Estadio: Estadio de Colegiales.

Otros partidos de la Primera Nacional

Los resultados que se registraron el sábado por la 24ª fecha de la Primera Nacional fueron Estudiantes de Caseros 0-1 Deportivo Madryn, Almirante Brown 2-0 Ciudad de Bolívar, Atlético de Rafaela 1-0 Chacarita y Argentino Agropecuario de Carlos Casares 3-0 Güemes de Santiago del Estero. La victoria del Sojero sobre el Gaucho fue la que dejó a Patronato en zona de descenso, aunque el conjunto paranaense cuenta con dos partidos menos.

Vale destacar que este capítulo se inició el viernes, con Midland 2-0 Deportivo Maipú de Mendoza.

Este domingo se jugará el grueso de la fecha, con la disputa de otros 10 encuentros: a las 14, Atlanta-Temperley; a las 14.30, Los Andes-Ferro; a las 15, Deportivo Morón-Acassuso; a las 15.30, Colón-San Telmo; a las 16, Racing de Córdoba-San Miguel y Mitre de Santiago del Estero-Defensores de Belgrano; a las 16.30, Godoy Cruz de Mendoza-Chaco For Ever; a las 17, Quilmes-Almagro; a las 17.30, Gimnasia y Tiro de Salta-Nueva Chicago; y a las 18, San Martín de Tucumán-San Martín de San Juan.

La fecha se cerrará el lunes con dos partidos, ambos desde las 15: All Boys-Central Norte de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Tristán Suárez.