Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

Pasó la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

El Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey tuvo jornadas completas para las categorías A y B.

10 de agosto 2026 · 19:10hs
El Torneo Oficial de Damas continúa con su desarrollo.

Prensa CAE Amarillo

El Torneo Oficial de Damas continúa con su desarrollo.

Se jugó la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Tanto la Primera A como la B tuvieron su capítulo de manera íntegra. En la categoría de elite, se destacó el triunfo de Rowing Azul sobre Talleres Rojo, mientras que en el ascenso la victoria de Capibá ante Estudiantes Amarillo.

De esta manera, continuó el desarrollo del campeonato femenino de hockey sobre césped en la capital provincial y otras localidades.

Sigue la actividad en el Torneo Oficial de Damas.

Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Se juega la segunda fecha del Torneo Oficial de Damas.

Los dos equipos de Estudiantes de ven las caras en el Torneo Oficial de Damas

El panorama del Torneo Oficial de Damas

Resultados Primera A

Paracao Azul 2-0 Estudiantes Blanco

Tilcara 0-4 Estudiantes Negro

Rowing Azul 2-0 Talleres Rojo.

Las posiciones: Estudiantes Negro y Rowing Azul 9 puntos; Talleres Rojo 6; Paracao Azul 3; Tilcara y Estudiantes Blanco 0.

Próxima fecha (cuarta): Estudiantes Blanco vs Tilcara, Paracao Azul vs Talleres Rojo y Estudiantes Negro vs Rowing Azul.

Resultados Primera B

Capibá 2-1 Estudiantes Amarillo

Talleres Blanco 1-0 Paracao Amarillo

La Paz HC 1-2 Unión Agrarios Cerrito

Libre: Rowing Blanco

Las posiciones: Capibá 6 puntos; Estudiantes Amarillo 4; Rowing Blanco, Talleres Blanco y Unión Agrarios 3; Paracao Amarillo 1; La Paz HC 0.

Próxima fecha (cuarta): Talleres Blanco vs Rowing Blanco, Estudiantes Amarillo vs La Paz HC y Unión Agrarios vs Paracao Amarillo. Libre: Capibá

Torneo Oficial de Damas Federación Entrerriana de Hockey Rowing Capibá
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