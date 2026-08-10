Pasó la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

El Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey tuvo jornadas completas para las categorías A y B.

Se jugó la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Tanto la Primera A como la B tuvieron su capítulo de manera íntegra. En la categoría de elite, se destacó el triunfo de Rowing Azul sobre Talleres Rojo, mientras que en el ascenso la victoria de Capibá ante Estudiantes Amarillo.