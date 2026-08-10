Se jugó la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Tanto la Primera A como la B tuvieron su capítulo de manera íntegra. En la categoría de elite, se destacó el triunfo de Rowing Azul sobre Talleres Rojo, mientras que en el ascenso la victoria de Capibá ante Estudiantes Amarillo.
Pasó la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas
El Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey tuvo jornadas completas para las categorías A y B.
De esta manera, continuó el desarrollo del campeonato femenino de hockey sobre césped en la capital provincial y otras localidades.
El panorama del Torneo Oficial de Damas
Resultados Primera A
Paracao Azul 2-0 Estudiantes Blanco
Tilcara 0-4 Estudiantes Negro
Rowing Azul 2-0 Talleres Rojo.
Las posiciones: Estudiantes Negro y Rowing Azul 9 puntos; Talleres Rojo 6; Paracao Azul 3; Tilcara y Estudiantes Blanco 0.
Próxima fecha (cuarta): Estudiantes Blanco vs Tilcara, Paracao Azul vs Talleres Rojo y Estudiantes Negro vs Rowing Azul.
Resultados Primera B
Capibá 2-1 Estudiantes Amarillo
Talleres Blanco 1-0 Paracao Amarillo
La Paz HC 1-2 Unión Agrarios Cerrito
Libre: Rowing Blanco
Las posiciones: Capibá 6 puntos; Estudiantes Amarillo 4; Rowing Blanco, Talleres Blanco y Unión Agrarios 3; Paracao Amarillo 1; La Paz HC 0.
Próxima fecha (cuarta): Talleres Blanco vs Rowing Blanco, Estudiantes Amarillo vs La Paz HC y Unión Agrarios vs Paracao Amarillo. Libre: Capibá