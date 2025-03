Patronato visita a Tristan Suárez a las 20 en Ezeiza

Con deseos de volver al triunfo cuanto antes, Patronato juega ante Tristan Suárez en condición de visitante. No hay equipo confirmado.

Esa garra mostrada de local también la implementó en sus dos juegos fuera de casa. Primero en la victoria 3-1 ante Los Andes y luego en el empate, con un jugador menos, con Güemes en Santiago del Estero. Con esa idea viajó el Santo de Gómez a Buenos Aires, con el deseo de volver a sumar de a tres y prenderse en lo más alto de la Zona A.

Previo al viaje a Ezeiza, el Rojinegro realizó tareas tácticas y minutos de fútbol en el Grella con Emanuel Moreno dentro del posible once inicial y reemplazando a Matías Pardo con respecto al once que presentó ante San Martín de Tucumán. De esta manera, el entrenador no modificaría el sistema táctico como probó durante la semana con la inclusión de Juan Barinaga por Pichín.

Si bien el once no está confirmado, como suele suceder, el entrenador de Villa Ramallo habría dejado a un lado la chance de incluir a Bari desde la partida y apostar por el paranaense con pasado en Agropecuario para la zona media de la mitad de cancha. Así mismo, durante los ejercicios formales, Barinaga tomó el lugar de Ema y se movió junto con Gallucci y Pacco en la mitad de cancha.

Patronato visita a Tristán Suárez

Patronato San Martín.jpg El 11 inicial de Patronato que enfrentó a San Martín de Tucumán. Prensa Patronato

Por otra parte, Gonzalo Asis se movió como lateral por derecha en el primer elenco que se perfila su regreso a la titularidad ante el Lechero, ya que Julián Navas quedó descartado por una molestia en la zona de isquiotibiales de la pierna izquierda al igual que Matías Pardo que padeció una molestia en el gemelo izquierdo y no trabajó a la par de sus compañeros ayer.

En tanto, el conjunto local posee los mismos números que el Patrón. Perdió en su primer duelo, ganó y empató en los siguientes encuentros. En su última presentación igualó sin goles ante Ferro en condición de visitante. Los dirigidos por José María Martínez quieren ser protagonistas en su estadio, por lo que saldrán en la búsqueda de los tres puntos para seguir en la escalada de posiciones.

En Tristan Suárez juega Alexander Sosa. El Alambre consiguió la Copa Argentina 2022 con Patronato, con un gol incluido y alternando entre titular y suplente.

FORMATO. La Primera Nacional está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Otorgará dos ascensos y los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primero de ellos. En esta ocasión, descenderán tres equipos: los últimos y uno de los anteúltimos.