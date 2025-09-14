Patronato venció a Quilmes y se ilusiona con el reducido

Triunfazo del Patronato: venció por 1-0 a Quilmes en el estadio Grella para seguir en carrera en el sueño de pelear el ascenso. El tanto Barinaga de tiro libre.

El golazo de Barinaga, que nada pudo hacer el arquero visitante.

En el Presbítero Bartolomé Grella, Patronato volvió al triunfo con un ajustado 1-0 ante Quilmes , en el marco de la 31ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El único tanto del partido lo convirtió Juan Barinaga , a los 33 minutos del primer tiempo. La visita terminó con diez jugadores por la expulsión de Machado a los 76’.

El conjunto paranaense, dirigido por Gabriel Gómez, llegaba golpeado tras la derrota ante Racing de Córdoba, pero logró reponerse con una actuación sólida en casa. Con este resultado, el Patrón suma 45 puntos y se ubica sexto, afianzándose en la zona de clasificación al reducido por el segundo ascenso.

Un primer tiempo con dominio local

Desde el inicio, Patronato mostró una postura ofensiva. A los 2 minutos, Bonansea avisó con un cabezazo que dio en el palo, en lo que fue la primera ocasión clara del encuentro. El local manejó la pelota con comodidad, aunque por momentos sin profundidad.

Con el correr de los minutos, Quilmes comenzó a ganar terreno, con buenas intervenciones de Oscar Belinetz y Gabriel Carabajal, quienes buscaron asociarse para generar peligro.

Sin embargo, fue Patronato quien rompió el cero. A los 33’, Juan Barinaga ejecutó con precisión un tiro libre que venció al arquero Glellel, desatando el festejo en el Grella. A partir del gol, el equipo entrerriano controló el ritmo, mientras que la visita mostró signos de nerviosismo, reflejados en varias infracciones fuertes y amonestaciones.

Sufrir y resistir en el complemento

El segundo tiempo comenzó con Patronato bien plantado, decidido a proteger la ventaja. Bonansea volvió a estar cerca del gol a los 55’, pero Bindella salvó sobre la línea.

Quilmes respondió con un par de llegadas claras: primero con un disparo de Carabajal y luego con un remate de Belinetz, que exigieron al arquero Alan Sosa, de gran desempeño.

El partido cambió definitivamente a los 76 minutos, cuando el colombiano Machado vio la roja directa por un codazo a Picco. Con un jugador menos, Quilmes se desdibujó en ataque, y Patronato aprovechó para cerrar líneas y sostener el resultado con autoridad.

Un triunfo vital para el Patrón

Con el pitazo final, el estadio estalló en festejo. Patronato se reencontró con la victoria en un momento clave del torneo. El equipo de Gabriel Gómez quedó muy cerca de asegurar su lugar en el reducido, y encara con confianza el tramo final de la Primera Nacional.

Juan Barinaga fue la figura del encuentro, no solo por el gol que definió el partido, sino también por su presencia constante en el mediocampo y un segundo tiempo donde volvió a probar desde afuera, mostrando personalidad.

El 11 de Patronato

Embed #JuegaPatrón | Así forma el Rojiné para enfrentar a Quilmes#VamosPatrón pic.twitter.com/ezhRzxNmum — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) September 14, 2025

Formación de Quilmes

Embed Formación inicial para enfrentar a pic.twitter.com/2HfR6mfw3R — Quilmes A.C. (@qacoficial) September 14, 2025

Sintesis

Gol: 33’ PT Juan Barinaga (PAT).

Expulsado: 76’ ST Machado (QUI), roja directa.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.