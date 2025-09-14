Uno Entre Rios | La Provincia | comedor

El Comedor Comunitario Doña Blanca solicita donaciones

Verduras, carnes, leche en polvo. Cualquier alimento sirve para poder colaborar con el Comedor Comunitario Doña Blanca.

14 de septiembre 2025 · 17:53hs
El Comedor Comunitario Doña Blanca solicita colaboración para poder seguir en funcionamiento. Se encuentra en el barrio La Delfina y actualmente ofrecen viandas para más de 200 personas. Desde el espacio, realizan la comida con el dinero de sus propios bolsillos para que los chicos no se queden sin su alimento diario.

El comedor de La Delfina

El Comedor Comunitario Doña Blanca, está a cargo de Ana (la cocinera) y se encuentra sobre calle El Entubado dentro del barrio La Delfina, de la ciudad de Paraná. Tiene aproximadamente cuatro meses y planea seguir en pie ya que la gente lo necesita. Ana y otros seis trabajadores hacen lo imposible día a día para poder darle a los gurises una nutritiva comida. Es por eso que solicitan a la comunidad paranaense donaciones de verduras, puré de tomate, carcasa, pollo, menudo o carne para poder seguir sustentando día a día a los chicos de la zona: "Todo es bienvenido, no tenemos nada así que todo nos sirve".

El sábado pudieron realizar una polenta con salsa y menudos "gracias a las compañeras del comedor", que pudieron cocinar luego de casi una semana sin tener insumos. El merendero/comedor le da de comer a unas 200 personas. Cada lunes le ofrecen a los chicos una copa de leche a partir de las 17.30 y los miércoles y viernes el almuerzo. Actualmente no reciben insumos por lo cuál todo lo que preparan día a día sale de sus bolsillos. Para quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 3436132250

