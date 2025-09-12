La racha que Patronato buscará prolongar ante Quilmes

Patronato enfrentará al Cervecero por octava vez en su historia. El Rojinegro nunca perdió ante el elenco bonaerense.

Patronato recibirá este domingo a Quilmes en el marco de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A. El encuentro se disputará el domingo a partir de las 16 en el estadio Grella bajo el arbitraje de Fabrizio Llobet.

Esta será la octava vez que el Rojinegro enfrentará al Cervecero de manera oficial. El elenco de barrio Villa Sarmiento y los del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires midieron fuerzas en el ascenso y en Primera División.

El historial indica que el Santo desconoce la victoria ante Quilmes. En este sentido Patronato celebró dos victorias y empató los restantes cinco juegos.

El detalle de los cruces entre Patronato y Quilmes

17 de octubre de 2011: Quilmes 1 (Sebastián Martínez) – Patronato 1 (Claudio Corvalán, en contra)

23 de abril de 2012: Patronato 2 (Leonardo Acosta -2-) - Quilmes 1 (Jacobo Mansilla)

22 de febrero de 2016: Quilmes 2 (Adrián Calello, Damián Malrechauffe) – Patronato 2 (Iván Furios, Mauricio Carrasco)

6 de junio de 2017: Quilmes 0 – Patronato 1 (Nicolás Bertocchi)

23 de abril de 2024: Quilmes 2 (Federico Tevez, Fabián Bordagaray) - Patronato 2 (Arnaldo González, José Valencia)

8 de septiembre de 2024: Patronato 1 (Emanuel Dening, de penal) – Quilmes 1 ( Emmanuel Herrera)

10 de mayo de 2025: Quilmes 1 (Emmanuel Herrera) – Patronato 1 (Julián Marcioni)