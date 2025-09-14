Uno Entre Rios | Policiales | Megaoperativo

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Nueve personas fueron detenidas en un megaoperativo antidroga en Concordia. Incautaron cocaína, marihuana, más de un millón de pesos, vehículos y municiones.

14 de septiembre 2025 · 16:35hs
En un imponente despliegue policial realizado durante la tarde y noche del sábado, fueron detenidas nueve personas y otras diez quedaron identificadas en el marco de un megaoperativo contra el narcomenudeo en Concordia. Durante los procedimientos, que incluyeron seis allanamientos simultáneos, las fuerzas de seguridad secuestraron cocaína, marihuana, más de un millón de pesos en efectivo, armas, cartuchos y diversos elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes.

Los operativos, que comenzaron a las 17.30 y se extendieron hasta pasadas las 22.30, se desarrollaron de manera coordinada en distintos puntos críticos de la ciudad: barrios San Jorge, Fátima II, calle 60 y Crisóstomo Gómez. La investigación estuvo bajo la órbita del Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del juez Francisco Ledesma, y fue impulsada por el fiscal Fabio Zabaleta, en el marco de causas abiertas por delitos vinculados al narcomenudeo.

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad, Prefectura y Ejército hallaron un cañón Krupp y más de 70 armas en un megaoperativo en Entre Ríos.

Megaoperativo: hallan un cañón Krupp y un arsenal valuado en $29 millones

Un hombre fue condenado por la tenencia ilegal de media tonelada de explosivos. El cargamento fue descubierto en un operativo de rutina en 2024

Condenan a un hombre por trasladar explosivos sin permiso en Entre Ríos

Elementos secuestrados

En los domicilios allanados, los efectivos lograron el secuestro de un total de 703 envoltorios de cocaína, que sumaban 204,7 gramos, y 29 envoltorios con marihuana, con un peso total de 63,4 gramos. Además, se hallaron 1.051.100 pesos en efectivo, divididos en múltiples fajos, lo que refuerza la hipótesis de una activa comercialización de drogas al menudeo.

Detenidos drogas Concordia

También se incautaron 13 teléfonos celulares, que serán peritados por peritos informáticos; elementos de corte y fraccionamiento, como recortes de bolsas, tijeras, ovillos de hilo para embalar, una licuadora con restos de marihuana y 12 paquetes de hojillas para armar cigarrillos de la marca PIER. Uno de los puntos más sensibles del hallazgo fue la aparición de 35 cartuchos calibre 9mm, lo que sugiere un eventual componente armado en la logística delictiva.

A nivel vehicular, se procedió al secuestro de una moto Honda XR y un automóvil Chevrolet Aveo, los cuales habrían sido utilizados por los involucrados para movimientos y entregas.

Los detenidos, cuyas identidades no fueron difundidas oficialmente, quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas. Además, diez personas más fueron debidamente identificadas en el marco de los operativos, aunque no quedaron privadas de su libertad en esta primera etapa de la investigación.

Las autoridades calificaron el procedimiento como altamente exitoso, tanto por la magnitud de lo incautado como por el golpe estructural a una red que operaba en diversos barrios de Concordia. Se espera que los resultados de los peritajes, tanto sobre los teléfonos como sobre las sustancias secuestradas, permitan avanzar en el desmantelamiento completo de la organización.

Este operativo se suma a una serie de acciones que la Justicia y las fuerzas de seguridad vienen desarrollando en el marco de una política de tolerancia cero al narcomenudeo, una problemática que afecta a distintas zonas urbanas de la ciudad y que cuenta con una red de distribución cada vez más fragmentada pero también más peligrosa.

