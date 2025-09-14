Uno Entre Rios | La Provincia | Senado

Senado trata la reforma al Consejo de la Magistratura y la Ley de Juicios por Jurados

14 de septiembre 2025 · 13:24hs
En la semana que inicia la Cámara de Senadores de Entre Ríos tratará los proyectos de Ley de Juicio por Jurados y la reforma del Consejo de la Magistratura, iniciativas que ya cuentan con media sanción de la cámara de Diputados.

Será en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales que se desarrollará el próximo miércoles desde las 9 horas y contará con la presencia como invitado del procurador general Jorge García.

Reforma del Consejo de la Magistratura

El proyecto tiene cinco títulos y 47 artículos. Establece, entre otras cosas, que el Consejo estará integrado por once miembros y será un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo provincial, con competencia exclusiva para proponer, mediante concursos públicos y ternas vinculantes, la designación de los Magistrados y Funcionarios de los Ministerios Públicos del Poder Judicial. También se crea un fondo para financiarlo y la Escuela Judicial, como espacio de formación y capacitación. Según trascendió a partir de las reuniones previas, el texto con media sanción sufriría modificaciones.

Reforma de la Ley de Juicio por Jurados

Este proyecto tiene el objetivo de agilizar la implementación sistema, y uno de los cambios establece es que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados populares los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de 20 años de prisión o reclusión. En la votación en general, la norma fue aprobada por mayoría, con 23 votos afirmativos y nueve negativos. En su artículo 2° establece un nuevo criterio de competencia, limitándola a todos aquellos delitos que tengan más de 20 años de prisión efectiva.

