Lanzan capacitación para docentes sobre el uso de Inteligencia Artificial en el aula

El CGE y la UAP lanzaron un curso que busca ofrecer herramientas para integrar la IA en las prácticas pedagógicas. Dónde inscribirse.

14 de septiembre 2025 · 18:47hs
El Consejo General de Educación (CGE) y la Universidad Adventista del Plata (UAP) anunciaron el inicio de una capacitación dirigida a docentes de todos los niveles educativos. El curso, titulado Educadores en la era de la Inteligencia Artificial: adaptarse o quedarse, busca ofrecer herramientas para integrar la IA en las prácticas pedagógicas.

La formación, que comenzará el 30 de septiembre y tendrá una duración de 90 horas cátedra, es presencial y está dividida en dos grupos: uno para docentes y directivos de nivel inicial y primario, y otro para los de nivel secundario y terciario. El objetivo es que las y los participantes comprendan el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y exploren sus aplicaciones en la planificación, evaluación y personalización del aprendizaje.

Otorga puntaje

La capacitación, que otorga puntaje, estará a cargo de un equipo de expertos:

-Juan Manuel Bournissen: PhD en Tecnologías Educativas y especialista en Educación Virtual.

-Ricardo Costa Caggy: Doctor en Administración, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la UAP.

-Micaela Eliana Giménez: Máster en Didáctica con orientación en Geografía e Historia.

El CGE considera que la formación docente continua es crucial para fortalecer las trayectorias escolares. En ese sentido, la IAG es vista como una herramienta clave para personalizar el aprendizaje, enriquecer las propuestas didácticas y fomentar la inclusión educativa, siempre desde un enfoque crítico y contextualizado.

Para más información, los interesados pueden consultar el sitio "Educadores en la era de la IA". Los enlaces para inscripción están disponibles para cada nivel.

Inscripción para nivel inicial y primario.

Inscripción para nivel secundario y terciario.

