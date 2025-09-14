Uno Entre Rios | Ovación | Agustín Canapino

Agustín Canapino ganó en San Luis, Mariano Werner sumó otro abandono

El arrecifeño Agustín Canapino fue el ganador de la primera fecha de la Copa de Oro. Mariano Werner volvió a romper motor y profundiza su crisis.

14 de septiembre 2025 · 15:49hs
Agustín Canapino logró una nueva victoria en la temporada y ahora es líder de la Copa de Oro.

Agustín Canapino (Camaro) prolongó su gran momento en el Turismo Carretera al adjudicarse de punta a punta la primera fecha de la Copa de Oro que se disputó en el autódromo de San Luis y lograr así su tercera victoria en las últimas cuatro finales. El paranaense Mariano Werner volvió a tener problemas con su motor, ahora provistos por Rulo Pianca, y tras la rotura del mismo en la serie, en la final volvió a abandonar por los mismos inconvenientes.

Agustín Canapino venció en el circuito puntano.

El Titán, que ganó por primera vez con el TC en el Rosendo Hernández, se afianzó como líder del play-off. Julián Santero (Ford) y Santiago Mangoni (Camaro) completaron el podio en el circuito puntano.

El arrecifeño tuvo siempre como escolta al mendocino, quien se mantuvo durante buena parte de la carrera a menos de un segundo de diferencia. Sin embargo, el campeón 2024 fue perdiendo rendimiento, no pudo aprovechar la reanudación –en la 13ª vuelta– tras el único ingreso del auto de seguridad y sobre el final tuvo que defenderse del ataque de Otto Fritzler (Camry NG).

De esta forma, Canapino no sufrió sobresaltos rumbo a lo que fue tercera victoria del año (igualó su récord personal en el TC, ya que también ganó 3 veces en 2022) y la 18ª en 235 participaciones en el Turismo Carretera. Por otra parte, es la segunda vez que el actual piloto del Canning Motorsports comienza la Copa de Oro con una victoria: la otra fue en 2019, año en el que consiguió su último título en el TC.

La explicación de Mariano Werner

Mariano Werner (Mustang), que había desertado en la serie al cortarse una válvula en el motor de Guillermo Pianca, sumó su quinto abandono en las 10 finales disputadas este año por problemas de temperatura en el impulsor de repuesto, que tenía preparación de Rody Agut. “Largué y ya venía con temperatura, traté de tirar menos revoluciones, pero ni eso. Hay que barajar y dar de nuevo en todo sentido. Hay que enfriar la cabeza, ordenarse y pasar la mala racha”, explicó el entrerriano en Campeones.

“Hemos trabajado durísimo para llegar a este momento, pero todavía falta mucho: esto recién empieza, y hay que tener en cuenta el potencial de los rivales, sobre todo el de Julián (Santero), que está muy fuerte y me exigió al máximo en la largada. Fue una victoria mucho más difícil de lo que seguramente pareció desde afuera”, manifestó Canapino.

En su regreso a la categoría, Agustín Martínez obtuvo un meritorio séptimo lugar con el nuevo Mustang que fue estrenado en esta fecha. En tanto que el uruguayense Nicolás Bonelli, también con Mustang, llegó en el 22° lugar.

El Turismo Carretera disputará su la 2ª fecha de la Copa de Oro en el autódromo de San Nicolás, el 4 y 5 de octubre.

