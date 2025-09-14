Uno Entre Rios | Ovación | Instituto

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Con un cierre caliente, Instituto de Córdoba le ganó Argentinos Juniors de local en Córdoba. Dos penales con polémicas.

14 de septiembre 2025 · 17:15hs
Con un cierre caliente

Con un cierre caliente, Instituto se impuso ante Argentinos

Con un cierre caliente y dos penales polémicos, Instituto volvió a la victoria y se impuso por 2-0 ante Argentinos en Córdoba. Los goles de Alex Luna y Gastón Lodico -ambos, desde los 12 pasos- fueron la diferencia en favor del local, que rompió una racha de seis partidos sin ganar. En tanto, el Bicho fue pura bronca, no solo por los dos penales en contra, sino además por las expulsiones de Francisco Álvarez y su entrenador, Nicolás Diez.

Ahora, Argentinos deberá pensar en Banfield, su próximo rival, mientras que Instituto hará lo propio con Godoy Cruz, a quien visitará en Mendoza.

Russo seguirá internado en la clínica Fleni.

Russo está mejor, pero seguirá internado un día más en observación

Unión ganó de visitante en La Plata.

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Lo que dejó el triunfo de Instituto

En Alta Córdoba se vivió un duelo intenso de dos equipos que buscaron el arco ajeno con sus respectivas armas. La presión de Instituto intentó complicar las salidas limpias que buscaba armar el Ruso Rodríguez desde su propio territorio. Y el juego colectivo propuesto por Argentinos no lograba concretar las sociedades ideadas en la previa para llegar a la zona defendida por Manuel Roffo.

La etapa inicial se diluyó en insinuaciones hasta que Nazareno Arasa sancionó un llamativo penal a favor de La Gloria. En los instantes previos a que los protagonistas se fueran al descanso, el árbitro dictaminó la pena máxima en una jugada de pelota parada, en la que todos (atacantes y defensores) se estaban tomando en sus respectivos duelos personales.

El colegiado argumentó su decisión con una amonestación sobre Erik Godoy, mientras que Tomás Molina se llevó la cartulina amarilla por su excesivo reclamo. La ausencia de justicia no le importó a Alex Luna, quien festejó el 1 a 0 con un remate cruzado que engañó al ex arquero de Independiente. En su desahogo, estuvieron presentes los 386 minutos sin goles en el combinado cordobés. Una cifra que marcaba el flojo presente en el dueño de casa.

Como si se tratara de una repetición de lo que sucedió en el primer capítulo, el árbitro volvió a tomar protagonismo en el cierre de la jornada. Una supuesta infracción de Francisco Álvarez sobre Luca Klimowicz derivó en otro penal, que concluyó con la expulsión del defensor por doble amonestación y la roja directa hacia Nicolás Diez, quien no pudo contener sus insultos debido a la impotencia que le provocó la controvertida actuación de la máxima autoridad.

Instituto argentinos Torneo Clausura Instituto de Córdoba
Noticias relacionadas
El golazo de Barinaga, que nada pudo hacer el arquero visitante.

Patronato le gana a Quilmes tras un golazo de tiro libre

Agustín Canapino logró una nueva victoria en la temporada y ahora es líder de la Copa de Oro.

Agustín Canapino ganó en San Luis, Mariano Werner sumó otro abandono

El Club Ministerio organiza una exhibición de box para festejar sus 103 años

El Club Ministerio organiza una exhibición de box para festejar sus 103 años

El DT de Las Leonas estuvo en Concepción del Uruguay y brindó una charla

El DT de Las Leonas estuvo en Concepción del Uruguay y brindó una charla

Ver comentarios

Lo último

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Habló un entrerriano deportado por Trump: Le pedí al juez que me mandara para México

Habló un entrerriano deportado por Trump: "Le pedí al juez que me mandara para México"

Ultimo Momento
Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Habló un entrerriano deportado por Trump: Le pedí al juez que me mandara para México

Habló un entrerriano deportado por Trump: "Le pedí al juez que me mandara para México"

El super lunes de Javier Milei: mesa política, jura de Catalán y cadena nacional

El super lunes de Javier Milei: mesa política, jura de Catalán y cadena nacional

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Policiales
Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Megaoperativo en Concordia: nueve detenidos y fuerte golpe al narcomenudeo

Condenan a un hombre por trasladar explosivos sin permiso en Entre Ríos

Condenan a un hombre por trasladar explosivos sin permiso en Entre Ríos

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Ovación
Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Agustín Canapino ganó en San Luis, Mariano Werner sumó otro abandono

Agustín Canapino ganó en San Luis, Mariano Werner sumó otro abandono

Ganó Marc Márquez y se encamina a su 7° título

Ganó Marc Márquez y se encamina a su 7° título

El DT de Las Leonas estuvo en Concepción del Uruguay y brindó una charla

El DT de Las Leonas estuvo en Concepción del Uruguay y brindó una charla

La provincia
Entre Ríos insiste ante la Corte con su demanda contra Nación por los excedentes de Salto Grande

Entre Ríos insiste ante la Corte con su demanda contra Nación por los excedentes de Salto Grande

Senado trata la reforma al Consejo de la Magistratura y la Ley de Juicios por Jurados

Senado trata la reforma al Consejo de la Magistratura y la Ley de Juicios por Jurados

Hoy es el día del cartero, una actividad que logró sobrevivir con nuevas dinámicas

Hoy es el día del cartero, una actividad que logró sobrevivir con nuevas dinámicas

Graciela López de Degani Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín

Graciela López de Degani "Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín"

En Concordia preocupa la caída de las ventas en el último trimestre

En Concordia preocupa la caída de las ventas en el último trimestre

Dejanos tu comentario