Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

Con un cierre caliente y dos penales polémicos , Instituto volvió a la victoria y se impuso por 2-0 ante Argentinos en Córdoba. Los goles de Alex Luna y Gastón Lodico -ambos, desde los 12 pasos- fueron la diferencia en favor del local, que rompió una racha de seis partidos sin ganar . En tanto, el Bicho fue pura bronca, no solo por los dos penales en contra, sino además por las expulsiones de Francisco Álvarez y su entrenador, Nicolás Diez.

Lo que dejó el triunfo de Instituto

En Alta Córdoba se vivió un duelo intenso de dos equipos que buscaron el arco ajeno con sus respectivas armas. La presión de Instituto intentó complicar las salidas limpias que buscaba armar el Ruso Rodríguez desde su propio territorio. Y el juego colectivo propuesto por Argentinos no lograba concretar las sociedades ideadas en la previa para llegar a la zona defendida por Manuel Roffo.

La etapa inicial se diluyó en insinuaciones hasta que Nazareno Arasa sancionó un llamativo penal a favor de La Gloria. En los instantes previos a que los protagonistas se fueran al descanso, el árbitro dictaminó la pena máxima en una jugada de pelota parada, en la que todos (atacantes y defensores) se estaban tomando en sus respectivos duelos personales.

El colegiado argumentó su decisión con una amonestación sobre Erik Godoy, mientras que Tomás Molina se llevó la cartulina amarilla por su excesivo reclamo. La ausencia de justicia no le importó a Alex Luna, quien festejó el 1 a 0 con un remate cruzado que engañó al ex arquero de Independiente. En su desahogo, estuvieron presentes los 386 minutos sin goles en el combinado cordobés. Una cifra que marcaba el flojo presente en el dueño de casa.

Como si se tratara de una repetición de lo que sucedió en el primer capítulo, el árbitro volvió a tomar protagonismo en el cierre de la jornada. Una supuesta infracción de Francisco Álvarez sobre Luca Klimowicz derivó en otro penal, que concluyó con la expulsión del defensor por doble amonestación y la roja directa hacia Nicolás Diez, quien no pudo contener sus insultos debido a la impotencia que le provocó la controvertida actuación de la máxima autoridad.