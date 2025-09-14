Boca Juniors y Rosario Central empataron 1 a 1 en Arroyito Rodrigo Battaglia anotó para el Xeneize, y cuatro minutos después el Fideo niveló con un golazo olímpico. 14 de septiembre 2025 · 17:36hs

Sebastián Suárez Meccia Ángel Di María se la lleva ante Ayrton Costa. Sebastián Suárez Meccia El grito de gol de Ángel Di María, el goleador de Central en el Clausura. Venía del golazo en el clásico, ahora lo hizo olímpico.

Boca Juniors y Rosario Central igualaron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto visitante y, apenas cuatro minutos después, Ángel Di María empató con un gol olímpico.

Tras una primera parte pareja, en el complemento el equipo de Miguel Russo, que fue ovacionado por el público canalla y recibió el saludo de todos los jugadores visitantes, tuvo las oportunidades más claras, pero pero falló en los metros finales y no pudo llevarse una victoria clave. Pese a ello, acumula cuatro partidos sin perder, con tres triunfos, y se ubicó tercero en la Zona A, a dos puntos de los líderes Unión y Barracas Central.

Rosario Central, en tanto, mantuvo el invicto en su reducto y continúa firme en zona de clasificación a los playoffs: en el sexto puesto, con 11 unidades (a siete del líder River). En la próxima jornada, los comandados por Ariel Holan recibirán a Talleres de Córdoba, el domingo 21 a las 19 . El Xeneize, en tanto, recibirá en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero, el mismo día a las 21.15. Formación de Rosario Central confirmada Titulares (1) Jorge Broun

(32) Emanuel Coronel

(6) Juan Cruz Komar

(2) Carlos Quintana

(3) Agustín Sández

(11) Ángel Di María

(5) Franco Ibarra

(10) Ignacio Malcorra

(27) Gaspar Duarte

(21) Santiago López

(9) Alejo Veliz Suplentes (20) Axel Werner

(15) Facundo Mallo

(16) Enzo Giménez

(46) Ignacio Ovando

(33) Juan Manuel Elordi

(31) Federico Navarro

(43) Kevin Gutiérrez

(18) Francesco Lo Celso

(26) Giovanni Cantizano

(7) Maximiliano Lovera

(8) Jaminton Campaz

(22) Enzo Copetti Entrenador: Ariel Holan Formación de Boca Juniors confirmada Titulares (12) Leandro Brey

(24) Juan Ignacio Barinaga

(40) Lautaro Di Lollo

(32) Ayrton Costa

(23) Lautaro Blanco

(33) Brian Aguirre

(29) Rodrigo Battaglia

(5) Leandro Paredes

(8) Carlos Palacios

(10) Edinson Cavani

(16) Miguel Ángel Merentiel Suplentes (13) Javier García

(4) Nicolás Figal

(26) Marco Pellegrino

(17) Luis Adví­ncula

(18) Frank Fabra

(15) Williams Alarcón

(30) Tomás Belmonte

(27) Malcom Braida

(19) Agustín Martegani

(20) Alan Velasco

(7) Exequiel Zeballos

(11) Lucas Janson Entrenador: Miguel Ángel Russo