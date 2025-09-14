Boca Juniors y Rosario Central igualaron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura. Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto visitante y, apenas cuatro minutos después, Ángel Di María empató con un gol olímpico.
Boca Juniors y Rosario Central empataron 1 a 1 en Arroyito
Rodrigo Battaglia anotó para el Xeneize, y cuatro minutos después el Fideo niveló con un golazo olímpico.
Tras una primera parte pareja, en el complemento el equipo de Miguel Russo, que fue ovacionado por el público canalla y recibió el saludo de todos los jugadores visitantes, tuvo las oportunidades más claras, pero pero falló en los metros finales y no pudo llevarse una victoria clave. Pese a ello, acumula cuatro partidos sin perder, con tres triunfos, y se ubicó tercero en la Zona A, a dos puntos de los líderes Unión y Barracas Central.
Rosario Central, en tanto, mantuvo el invicto en su reducto y continúa firme en zona de clasificación a los playoffs: en el sexto puesto, con 11 unidades (a siete del líder River). En la próxima jornada, los comandados por Ariel Holan recibirán a Talleres de Córdoba, el domingo 21 a las 19 . El Xeneize, en tanto, recibirá en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero, el mismo día a las 21.15.
Formación de Rosario Central confirmada
Titulares
- (1) Jorge Broun
- (32) Emanuel Coronel
- (6) Juan Cruz Komar
- (2) Carlos Quintana
- (3) Agustín Sández
- (11) Ángel Di María
- (5) Franco Ibarra
- (10) Ignacio Malcorra
- (27) Gaspar Duarte
- (21) Santiago López
- (9) Alejo Veliz
Suplentes
- (20) Axel Werner
- (15) Facundo Mallo
- (16) Enzo Giménez
- (46) Ignacio Ovando
- (33) Juan Manuel Elordi
- (31) Federico Navarro
- (43) Kevin Gutiérrez
- (18) Francesco Lo Celso
- (26) Giovanni Cantizano
- (7) Maximiliano Lovera
- (8) Jaminton Campaz
- (22) Enzo Copetti
Entrenador: Ariel Holan
Formación de Boca Juniors confirmada
Titulares
- (12) Leandro Brey
- (24) Juan Ignacio Barinaga
- (40) Lautaro Di Lollo
- (32) Ayrton Costa
- (23) Lautaro Blanco
- (33) Brian Aguirre
- (29) Rodrigo Battaglia
- (5) Leandro Paredes
- (8) Carlos Palacios
- (10) Edinson Cavani
- (16) Miguel Ángel Merentiel
Suplentes
- (13) Javier García
- (4) Nicolás Figal
- (26) Marco Pellegrino
- (17) Luis Advíncula
- (18) Frank Fabra
- (15) Williams Alarcón
- (30) Tomás Belmonte
- (27) Malcom Braida
- (19) Agustín Martegani
- (20) Alan Velasco
- (7) Exequiel Zeballos
- (11) Lucas Janson
Entrenador: Miguel Ángel Russo