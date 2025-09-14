Uno Entre Rios | Ovación | Unión

Unión fue imparable para Gimnasia en La Plata

Unión le ganó por 3-1 a Gimnasia, de visitante, con los goles de Del Blanco, Tarragona y Mauricio Martínez. El Tate en un buen momento.

14 de septiembre 2025 · 17:05hs
Unión ganó de visitante en La Plata.

Prensa Unión.

Unión ganó de visitante en La Plata.

Unión se impuso por 3 a 1 con goles de Mateo Del Blanco, Cristian Alberto Tarragona y Mauricio Leonel Martínez. El gol de Gimnasia lo hizo Luis Marcelo Torres. Fue en el marco de la fecha del Torneo Clausura. En el Bosque de La Plata se vivió un encuentro cargado de tensión. Con dos equipos que se preocuparon más por cuidar el cero, que por lastimar a su rival, para observar la primera emoción el público debió esperar más de 45 minutos. Pero valió la penal.

Lo que dejó la victoria de Unión

Lo que aparentaba ser un duelo cerrado entre Gimnasia y Unión, el Tatengue sorprendió con un contragolpe perfecto que derivó en un golazo. Una pelota magnífica de Franco Fragapane para Mateo Del Blanco concluyó en una definición magnífica que se colgó en el ángulo más lejano de Nelson Insfrán. Una obra que enmudeció al Juan Carmelo Zerillo, pero cautivó a los hinchas de Santa Fe que siguieron las acciones a la distancia.

Con un cierre caliente, Instituto se impuso ante Argentinos

Instituto se impuso ante Argentinos a través de dos penales polémicos

El golazo de Barinaga, que nada pudo hacer el arquero visitante.

Patronato le gana a Quilmes tras un golazo de tiro libre

El golpe hizo reaccionar de inmediato al Lobo, que mediante el pie de terciopelo de Marcelo Torres logró emparejar el choque. Otra vez, la pelota entró en donde duermen las arañas. Y los esfuerzos de Matías Tagliamonte por desviar el balón, sólo aportaron una cuota de estética a la conquista tripera.

Lejos de conformarse, los intérpretes continuaron animando “La Tarde de los Golazos”, en la Ciudad de las Diagonales. Es que Cristian Tarragona capitalizó un preciso centro de Mateo Del Blanco y, con una volea espectacular, la puso contra un palo: 2 a 1 y la famosa Ley del Ex.

A partir de ese momento, los conducidos por Alejandro Orfila ingresaron en un desconcierto generalizado, que el Tatengue supo aprovechar. Así, tras una mala salida defensiva, Mauricio Martínez extendió la diferencia con su tradicional muestra de calidad. Un Caramelito suelto en el Bosque que liquidó el compromiso, para que los tres puntos se vayan para el 15 de Abril.

Unión Gimnasia La Plata Torneo Clausura
