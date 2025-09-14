San Miguel derrotó a Ferro antes de recibir a Patronato

San Miguel se impuso por 1 a 0 en su visita al Verdolaga para ubicarse en el tercer escalón de la Zona A. El sábado enfrentará al Rojinegro.

San Miguel superó este domingo en calidad de visitante a Ferro por 1 a 0 en la continuidad de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Bruno Nasta convirtió el gol del Trueno Verde, que el próximo sábado recibirá a Patronato en la localidad bonaerense de Los Polvorines.

El triunfo le permitió al conjunto dirigido por Gustavo Coleoni en el tercer escalón de las posiciones de la Zona A. Con 48 puntos se ubica detrás del líder Deportivo Madryn y de Atlanta. A su vez se distancia a dos unidades de Patronato.

Por otro lado, Deportivo Madryn conservó su condición de líder al derrotar 1 a 0 a Alvarado de Mar del Plata. Bruno Pérez anotó la única conquista en el sur del país. El Torito se hunde en el fondo de las posiciones y complicó su permanencia en la categoría.

En otro de los encuentros de la jornada Tristán Suárez y Colegiales igualaron 2 a 2. Mauro Fernández y Alexis Domínguez convirtieron para el Lechero; Franco Malagueño y Valentín Robaldo anotaron para el Tricolor de Munro.

En Santiago del Estero Güemes despegó de puestos de descenso al derrotar 1 a 0 a Racing de Córdoba gracias al gol de David Veliz. Además, Los Andes, con tanto de Mauricio Asenjo, superó 1 a 0 a Almagro y sueña con ingresar al Reducido. Mientras que en Mendoza Deportivo Maipú y All Boys igualaron 0 a 0.

Resultados de la Primera Nacional, Zona A

Sábado

Gimnasia y Tiro 3 - Arsenal 0

Domingo

Los Andes 1 - Almagro 0

Tristán Suárez 2 - Colegiales 2

Deportivo Maipú 0 - All Boys 0

Güemes 1 - Racing (Córdoba) 0

Patronato 1 - Quilmes 0

Deportivo Madryn 1 - Alvarado 0