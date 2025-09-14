Patronato no puede resignar más puntos en el Grella

Con ese conocimiento ingresará a escena Patronato cuando reciba a Quilmes a partir de las 16. El Rojinegro registra tres presentaciones sin victorias.

Patronato recibirá este domingo a Quilmes en la continuidad de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional 2025. El encuentro, correspondiente a la Zona A, se llevará adelante a partir de las 16 en el estadio Grella bajo el arbitraje de Fabrizio Llobet. Televisará la señal de streaming de TyC Sports Play. Transmitirá La Red Paraná.

El Rojinegro ingresará a escena sabiendo que no puede resignar más unidades en los juegos que dispute como local. El representante entrerriano registra tres jornadas sin victorias, con un saldo de dos empate y una derrota.

El traspié se produjo en la jornada anterior cuando fue superado a manos de Racing de Córdoba por 1 a 0. El resultado, pero especialmente el funcionamiento, generó que se encienda la alarma en barrio Villa Sarmiento.

La mini racha negra no marginó al Santo de los puestos de acceso al Reducido que brindará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional de Fútbol. No obstante dejó escapar oportunidades de trepar p

osiciones y ubicarse en el tercer escalón,

detrás del líder Deportivo Madryn y de Atlanta, el ú

nico escolta del Aurinegro.

Patronato cayó ante Racing de Córdoba en su última presentación.

La misión de Patronato

Cuando restan cuatro capítulos para el cierre de la fase regular acceder a la final del certamen es una empresa compleja teniendo en cuenta la cómoda diferencia que obtuvieron el conjunto de La Patagonia y el Bohemio. Este escenario provocó un cambio de planes en el elenco dirigido por Gabriel Gómez. En este punto la meta será finalizar dentro de los primeros cuatro escalones de la tabla de la Zona A. De lograrlo, definirá como local en el primer duelo de la serie de playoff, instancia que se jugará a partido único. Además gozará de ventaja deportiva. Este privilegio le permitirá avanzar a la siguiente etapa con el solo hecho de empatar.

Para alcanzar ese objetivo será determinante recuperar la mejor versión futbolística. Desde el aspecto defensivo Patronato exhibió una mejoría en la segunda rueda del certamen. Las frías estadísticas lo afirman. En este punto logró finalizar la valla invicta en 7 de los 13 juegos disputados. Y en este recorrido recibió solamente siete goles. Asimismo recibió golpes inesperado por pequeños pasajes de desconcentraciones que fueron capitalizados por los rivales de turno. Sucedió en las derrotas ante All Boys y en la reciente caída ante Racing de Córdoba.

Por contrapartida, perdió peso ofensivo en relación a la primera mitad del certamen. Acumula 345 minutos sin celebrar un tanto. Además convirtió dos goles en los últimos siete partidos.

Este último dato genera mayor preocupación teniendo en cuenta que el certamen ingreso en etapa de definición. A esta altura de la temporada un error puede marcar el final del camino.

Pensando en retomar el camino del éxito el entrenador Gabriel Gómez evaluó variantes en la línea de volantes. En este sector planteó un par de interrogantes. Valentín Pereyra, Gonzalo Asís y Julián Marcioni pelean por dos lugares en el 11 inicial. Además Marcos Enrique podría tener su oportunidad en lugar de Santiago Gallucci Otero.

El presente de Quilmes

Quilmes, por su parte, se ubica fuera de los puestos de acceso al Reducido. Con 36 unidades el Cervecero inició la fecha en el 12° escalón de la tabla, distanciado a cinco puntos de ingresar al grupo de los ocho. De esta manera deberá ganar esta tarde para sostener la esperanza de avanzar a los playoff.

Patronato

Probables formaciones en el estadio Grella

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda; Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Pereyra o Asís, Gallucci Otero o Enrique; Juan Barinaga y Marcioni o Asís; Federico Castro y Alan Bonansea DT: Gabriel Gómez

Quilmes: Esteban Glellel; Federico Pérez, Gabriel Aranda, Mirko Juárez y Agustín Bindella; Marcos Roseti, Enzo Kalinski, Leandro Allende y Martínez o Carabajal; Oscar Belinetz, Coronel o Vazquez. DT: Alfredo Grelak

Hora y TV: 16 (TyC Sports Play)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Estadio: Presbítero Grella