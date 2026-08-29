Regional del Litoral: Estudiantes se afirma, Rowing dio el golpe y Tilcara arrancó con todo

Estudiantes de Paraná consiguió un triunfo clave como visitante ante Universitario de Rosario y ganaron Rowing y Tilcara, este último en Segunda.

El 26° Torneo Regional del Litoral ingresó definitivamente en la recta final de su etapa clasificatoria. La decimocuarta jornada del Top 10 volvió a ofrecer encuentros de enorme intensidad y dejó un panorama cada vez más claro en la pelea por los primeros lugares.

Con solamente cuatro fechas por delante, Duendes RC continúa liderando, aunque Estudiantes de Paraná se mantiene al acecho y vuelve a demostrar que está dispuesto a pelear hasta el final por un lugar en las semifinales. Jockey de Rosario también sostiene su candidatura, mientras que Santa Fe Rugby y GER intentan mantenerse dentro del grupo de privilegio. Para los equipos paranaenses, la jornada dejó resultados de enorme importancia. Estudiantes consiguió una victoria de mucho valor frente a Universitario de Rosario, mientras que Paraná Rowing Club protagonizó uno de los partidos más atractivos de la fecha al derrotar a CRAI por 27 a 24.

Estudiantes dio otro paso importante

El Club Atlético Estudiantes volvió a demostrar por qué se encuentra entre los grandes protagonistas de esta edición del Regional del Litoral. El equipo paranaense visitó a Universitario de Rosario y consiguió una victoria por 17 a 10, resultado que le permitió sumar cuatro puntos y mantenerse en el segundo lugar de la clasificación.

No fue un partido sencillo para el conjunto albinegro. En un encuentro cerrado y de mucho desgaste, Estudiantes supo sostener la presión, aprovechar sus oportunidades y cerrar un triunfo que puede tener un valor enorme cuando llegue el momento de realizar el balance definitivo de la fase clasificatoria.

El resultado le permitió alcanzar los 50 puntos, apenas uno por debajo del líder Duendes RC, que suma 51. De esta manera, el equipo entrerriano continúa dependiendo de sí mismo para sostenerse en los puestos de vanguardia y afrontar las últimas cuatro jornadas con la ilusión intacta.

Además, la victoria frente a Universitario tuvo un condimento especial por tratarse de un rival directo dentro de la pelea por los primeros puestos. Estudiantes volvió a demostrar regularidad y personalidad en una instancia del campeonato donde cada punto comienza a tener un peso determinante.

Y el calendario que viene no será sencillo. En la decimoquinta jornada, Estudiantes tendrá una verdadera prueba de fuego: recibirá a Duendes RC, el líder del certamen. Será un duelo de enorme trascendencia, ya que estarán frente a frente los dos principales equipos de la tabla. Una victoria albinegra podría modificar el liderazgo y darle todavía mayor impulso a la campaña del conjunto paranaense.

Rowing se quedó con un partidazo ante CRAI

Otro de los grandes protagonistas de la jornada fue Paraná Rowing Club.

El Remero visitó a CRAI y se llevó una victoria de enorme valor por 27 a 24, en un partido que tuvo todos los condimentos de un choque correspondiente a esta instancia del Regional. El resultado reflejó la paridad existente entre dos equipos que necesitaban sumar para continuar en carrera. Rowing consiguió cinco puntos gracias al triunfo con bonus y alcanzó los 33 puntos en la clasificación.

El equipo de Paraná tuvo que trabajar hasta el final para quedarse con el partido. CRAI, por su parte, también sumó un punto bonus y quedó con 36 unidades.

Más allá de la posición que ocupa actualmente, la victoria puede significar un envión anímico importante para Rowing de cara al tramo final del torneo. El conjunto paranaense todavía tiene cuatro capítulos para intentar escalar posiciones y acercarse a los puestos que entregan la clasificación.

En la próxima jornada llegará otro compromiso importante para el Remero: será local frente a Universitario de Rosario, otro rival que se encuentra en la misma zona de la tabla. Rowing tendrá así una nueva oportunidad para sumar de a cinco y continuar alimentando sus aspiraciones.

Duendes sigue arriba, pero Estudiantes lo tiene a tiro

La fecha también dejó la contundente actuación de Duendes RC, que derrotó a GER por 76 a 27 y conservó el liderazgo del campeonato con 51 puntos.

Jockey de Rosario, en tanto, venció a Santa Fe Rugby por 34 a 31 y se mantiene tercero con 48 unidades, mientras que Santa Fe RC quedó cuarto con 45.

GER suma 38, CRAI 36, Universitario de Rosario y Rowing aparecen con 33, Old Resian tiene 28 y Jockey de Venado Tuerto cierra la tabla con 13.

La lucha por las semifinales está abierta y, con cuatro fechas por disputarse, cada jornada puede generar modificaciones importantes.

Lo que sigue

El Regional del Litoral tendrá ahora un pequeño paréntesis antes de volver a la acción el 19 de septiembre, cuando se dispute la decimoquinta fecha.

En el Top 10, todas las miradas estarán puestas en Paraná, donde Estudiantes recibirá al líder Duendes RC en un partido que puede marcar un antes y un después en la definición del campeonato. También habrá acción para Rowing, que será local frente a Universitario de Rosario, mientras que GER recibirá a Jockey de Rosario, Old Resian se medirá con CRAI y Santa Fe Rugby enfrentará a Jockey de Venado Tuerto.

Tilcara comenzó la Copa Plata con una actuación contundente

En la Segunda División también comenzó una nueva etapa del campeonato. Los equipos fueron divididos en los hexagonales Oro y Plata, iniciando el camino que definirá las posiciones finales.

En la Copa Plata, Club Tilcara tuvo un debut inmejorable. El conjunto paranaense viajó para enfrentar a Cha Roga Club y protagonizó una presentación contundente, imponiéndose por 48 a 17.

La diferencia final mostró la superioridad de Tilcara, que consiguió además el punto bonus y arrancó el hexagonal con cinco unidades, compartiendo el liderazgo con La Salle Jobson y Los Pampas. La segunda fecha de la Copa Plata tendrá para Tilcara un partido de máxima importancia. El conjunto paranaense será local ante La Salle Jobson, que también arrancó la fase con cinco puntos después de vencer a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 51 a 34. Será, por lo tanto, un enfrentamiento entre dos de los tres líderes Tilcara buscará aprovechar el envión generado por la goleada ante Cha Roga y volver a sumar de a cinco para quedar en una posición privilegiada dentro de la lucha por la Copa Plata.

El otro líder, Los Pampas, también consiguió un triunfo con bonus en la primera jornada al superar a Gimnasia de Pergamino por 49 a 26. La tabla quedó encabezada por La Salle, Los Pampas y Tilcara, todos con cinco puntos, mientras que Gimnasia y Regatas & Belgrano suman uno y Cha Roga todavía no pudo sumar.