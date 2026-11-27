Tras casi dos años de inactividad, el peso Pesado Jairo Suárez peleará el viernes 4 de diciembre en el Club Ministerio.

Tras estar casi dos años alejado de los cuadriláteros, Jairo Suárez está listo para volver al ring. El Espartano se presentará el viernes 4 de diciembre, en el gimnasio del Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas, el mismo lugar donde inició su camino en el pugilismo.

El peso Pesado Paranaense pudo dejar atrás unos problemas personales que le impedían dedicarse plenamente a su preparación, y volverá a calzarse los guantes a los 37 años.

En el recinto de la Costanera Baja de la capital entrerriana, Suárez se verá las caras con un viejo conocido, el necochense Gonzalo Roldán, a quien ya derrotó por nocaut en el Club Palma Juniors el 15 de marzo de 2024.

En esta ocasión, el combate será a cuatro asaltos. Este duelo profesional tendrá un respaldo de siete enfrentamientos amateurs. Las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos, mientras que en puerta costarán 15.000.

Jairo Suárez, listo para volver al ring

Suárez realizó su última pelea el 12 de abril de 2025, cuando perdió con Kevin Espíndola en la localidad bonaerense de San Pedro. Para esa pelea, realizó su preparación junto con Miguel Palacio, quien estará nuevamente en su rincón.

UNO visitó el gimnasio del Bombardero y habló con Jairo de cara a su regreso.

—¿Qué pasó que tuviste esa inactividad?

—Tuve que parar porque tenía problemas personales y no podía concentrarme en el entrenamiento. Antes no le daba mucha bola a la parte psicológica, pero me di cuenta que influye un montón en el rendimiento deportivo. Yo tapaba y seguía, pero en un momento los conflictos repercutían en el rendimiento deportivo. Sin darme cuenta me fui alejando de la preparación. Por suerte los conflictos se trabajaron y se fueron solucionando, así que estoy listo para regresar.

Jairo Suárez se enfrentará a cuatro rounds con el necochense Gonzalo Roldán. Víctor Ludi/UNO

—¿Por qué volvés?

—Me picó de nuevo el bicho. Desde fines de agosto o principios de septiembre me empezaron a llamar nuevamente para pelear, hasta que finalmente me decidí. Le mandé un mensaje a Miguel preguntándole si tenía tiempo para volver a entrenarme en su gimnasio, me dijo que sí y estamos trabajando desde esa época. Fui cumpliendo semana tras semana completando los cinco días y acá seguimos entrenando. Estoy muy contento, preparándome hasta que llegue el día de la pelea.

—¿Qué es lo que te pide Palacio?

—Miguel quiere que sea más frontal, tratando se ser mas estilizado. Es un A, B, C del boxeo y él lo demuestra con sus pupilos amateurs, que andan muy bien. Ahora estoy más maduro e intento no cometer los mismos errores que tenía cuando era amateur, evitando amontonarme y trabajar con golpes claros.

—Durante tu inactividad volviste al rugby e incursionaste en la lucha. ¿Te costó ponerte a punto?

—Sí porque el boxeo es otra cosa. Debe ser el más duro de todos los deportes en lo que exigencia física te demanda. Me costó bastante volver, pero acá vamos. Cuando dejé tenía 102 o 103 kilos y, en mi regreso, empecé a entrenarme con 115. Ahora estoy en 110 y trataré de estar en 108 o 105 el día del pesaje. Si bien estoy re motivado, ya tengo 37 años y cuesta ponerse a punto.

—¿Tenés alguna meta para el futuro o vas a ver cómo te sentís?

—Primero quiero ver cómo me siento el 4 de diciembre y después ver si puedo hacer un par de peleas más. Si ahora me va bien, quizá el 26 de diciembre tenga otra pelea en Buenos Aires.

—¿Es especial para vos pelear en Ministerio?

—Siempre digo que es la catedral del boxeo en Paraná, porque la mayoría de los boxeadores y entrenadores salimos de ahí. Hoy hay un montón de escuelas de boxeo y creo que la gran mayoría de sus técnicos tuvieron un paso por ahí. Eso también me motivó, resetearme para volver al mismo lugar del que salí.

La mirada de Miguel Palacio desde el rincón

El Espartano está entrenándose bajo las órdenes de su nuevo técnico, Miguel Bombardero Palacio. Víctor Ludi/UNO

Por su parte, Miguel Palacio también habló del desafío que significa para él preparar a un peleador profesional.

“No es fácil agarrar a un chico que viene entrenándose con otro tipo de boxeo y tratar de inculcarle lo que uno pretende que haga. Pero él está reaccionando bien al entrenamiento, adaptándose. Quizá le está faltando un poco más de velocidad, pero por lo general los pesados no son tan rápidos. Lo veo muy bien, enfocado”, reconoció el Bombardero.

Luego contó que “trato de corregirle que no se abalanzarse sobre sus rivales, sino que quiero que trabaje la distancia, que use el jab y sea más justo con sus golpes. Si bien creo que le faltó un poco de escuela, destaco el corazón y la predisposición en el gimnasio que tiene. Creo que puede andar muy bien y estamos trabajando para eso”.

Además, el entrenador se mostró contento porque su presencia significa una motivación para los jóvenes de su gimnasio: “Los chicos lo tienen como un ejemplo de compromiso. Los boxeadores amateurs vienen bien y están muy motivados para sus próximos desafíos. Ojalá salta todo bien esa noche”.