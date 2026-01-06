Federico Bravo: "Estoy muy ilusionado en tener una gran temporada"

A mediados de 2018 Patronato le permitió regresar al fútbol argentino a Federico Bravo . El mediocampista, que tuvo su estreno en Primera en Boca Juniors de la mano de Carlos Bianchi, retornaba al país luego de una temporada en la Major League Soccer donde jugó para New York City y tras dos años en Panetoolikos de Grecia.

En su estadía por barrio Villa Sarmiento el oriundo de la localidad cordobesa de Jesús María protagonizó un proceso histórico. Con un furioso sprint final el Rojinegro conservó la plaza en la Superliga Argentina, certamen denominado en la actualidad como Liga Profesional. Tras esa experiencia el volante armó sus bolsos en busca de nuevos desafíos.

Bravo continuó su carrera en Atlético Tucumán, Riga FC de Letonia, Sarmiento de Junín, Antofagasta de Chile, Independiente de Chivilcoy, San Martín de Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata, Academia Puerto Cabello de Venezuela y Chacarita Juniors.

El regreso a Patronato

El pasado 21 de diciembre Patronato anunció el regreso del mediocampista, de 32 años. Cerrada la negociación Bravo fue uno de los futbolistas que comenzó el 2026 formando parte de los trabajos de pretemporada que realiza el plantel del Santo de cara al campeonato de la Primera Nacional.

“Estoy muy contento de volver al club, recorrer las instalaciones, ver gente que hacía mucho no veía y que tiene ganas de seguir creciendo. Estamos alineados en el pensamiento, con muchas ganas e ilusionado con lo que viene”, relató Bravo, en diálogo con Ovación.

Federico Bravo Patronato Federico Bravo, en su primer paso en Patronato. Archivo UNO

En su primera etapa en Patronato el ex-Boca Juniors disputó 18 encuentros. En ese derrotero anotó un gol, conquista que desencadenó en triunfo sobre Huracán por 1 a 0 en el estadio Grella. “Viví un año hermoso cuando me tocó estar anteriormente en el club. Hicimos un muy bueno torneo que nos permitió quedarnos en Primera División compitiendo frente a grandes rivales. Quedaron muchas alegrías de esa campaña, personas con las que hoy sigo hablando y tengo una amistad. Por eso siempre tuve los mejores recuerdos, no solo de Patronato, sino de la ciudad, de la gente. Por eso estoy que feliz de estar acá”, resaltó.

El proyecto de Patronato lo entusiasmó

Los recuerdos de su paso por la capital entrerriana facilitó la decisión de aceptar la propuesta laboral recibida para retornar a barrio Villa Sarmiento. Esto fue reforzado por el proyecto deportivo presentado por los directivos y por el entrenador Rubén Forestello.

“Lo que viví anteriormente en Patronato fue importante para regresar. También fueron claves los llamados del técnico, de Gustavo (en alusión a Abdala, gerente deportivo de Patronato) y de presidente (por Adrián Bruffal). Facilitó conocer el lugar, saber de qué se trata, pero también el llamado de ellos me hizo ilusionar. Lo hablé con la familia, sabemos que Paraná es un lugar hermoso para vivir. Estoy muy ilusionado con que podamos tener un buen año”, se entusiasmó.

En su segundo proceso en el Rojinegro Bravo se reencontró con Agustín Araujo y Hernán Rivero, con quienes compartió plantel en Chacarita en la pasada temporada, y con Franco Meritello, con quien formó parte del proceso de San Martín de Tucumán en el primer semestre de la temporada 2023. La relación con estos futbolistas no forjó una consulta solicitando una referencia sobre la institución y su entorno.

Federico Bravo Patronato Federico Bravo en acción, en plena pretemporada de Patronato Prensa Patronato

“Seguramente habrán consultado por otro lado ya que ellos firmaron antes que yo. Tal vez no se imaginaban que también podía estar formando parte del proceso. Ahora una vez que supe que iba a ser el compañero de ellos no dudé en transmitirles lo que es el club, la gente, las personas que están día a día tratando de que Patronato siga creciendo. Patronato es un club humilde con muchas ganas de estar bien arriba. Estamos muy ilusionados de poder llevar a la institución a Primera División. Sabemos que no será fácil, pero estamos con muchas ganas de afrontarlos de la mejor manera”, afirmó.

El objetivo del mediocampista formado en la cantera de Boca Juniors

De esta manera, el experimentado mediocampista central reafirmo que el objetivo de Patronato estará centralizado en ingresar en el círculo superior del fútbol argentino. “Es claramente el objetivo y el deseo e imagino que para todos los equipos es igual. Todos están comenzando la pretemporada con la ilusión de ascender. Patronato ya estuvo en Primera, lo hizo muy bien y para que el club siga creciendo necesitamos que vuelva a ese lugar. Sabemos que no será fácil, será un trabajo durísimo que, no solo se forma dentro de la cancha sino también se construye desde afuera, El club está haciendo bien las cosas. Nosotros, desde adentro del campo de juego, trataremos de ayudarlo a que todo se alinee para volver”, concluyó.