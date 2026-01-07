Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato: Iván Cháves conquistó su objetivo personal

En 2025 sufrió una lesión ligamentaria que lo marginó durante el resto de la temporada. El arquero inició el año formando parte de la pretemporada de Patronato.

Matías Larraule

Matías Larraule

7 de enero 2026
Prensa Patronato

Una sería lesión provocó el anticipado final de temporada para Iván Cháves. El 15 de junio de 2025 el arquero de Patronato cayó mal luego de capturar un balón en el juego aéreo. Inmediatamente el crespense abandonó el campo de juego promediando el segundo tiempo del cotejo disputado en el estadio Grella ante Los Andes.

El informe médico confirmó, 48 horas después, lo que se temía. El cuidapalos había sufrido una ruptura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Días después fue intervenido quirúrgicamente en una clínica de la capital entrerriana. Desde barrio Villa Sarmiento indicaron que el periodo de rehabilitación sería de nueve meses. Chávez se planteó llegar a inicios de 2026 entrenando a la par. Este objetivo fue conquistado por el arquero. El futbolista formado en el semillero del Santo fue uno de los intérpretes que forman parte de los trabajos de pretemporada que realiza el elenco dirigido por Rubén Forestello pensando en el inicio del campeonato de la Primera Nacional.

“Desde que me lesioné siempre tuve la meta clara de llegar bien a enero. Cuando terminamos de trabajar en el club a fin de año, trabajé por mi cuenta. Busqué un profe pero además empecé a moverme en cancha. Desde que me pasó la lesión, era pensar y tener el objetivo de arrancar la pretemporada junto con mis compañeros para estar de vuelta”, relató Cháves, en diálogo con Ovación.

Iván Cháves, de regreso a escena

El comienzo de año presentó otro escenario. Fueron días de esperanza, de satisfacción por dejar atrás un semestre donde trasladó todo el esfuerzo a la recuperación. Tras superar esta etapa se mueve junto a sus compañeros. “Siempre genera un poco de ansiedad comenzar una pretemporada. Están las ganas de volver a hacer lo que a mí me gusta, lo que me dedico. También este año quizás se le suma un poco eso del desafío personal de volver al nivel que tenía antes de sufrir la lesión”, proyectó.

Ivan Chavez Patronato.jpg
Iván Chávez disputó 17 encuentros en la temporada 2025.

Iván Chávez disputó 17 encuentros en la temporada 2025.

“Ya me siento bien. De hecho empecé a tirarme, a tener contacto con el balón. Es mucho peloteo, mucho tirarme y levantarme. Será más fácil de esta manera trabajar con mis compañeros”, indicó el crespense, con la alegría de un atleta que regresa a las exigencias físicas que demanda la alta competencia.

La pelea por el arco de Patronato

La lesión de Cháves le abrió las puertas de la titularidad a Alan Sosa. El arquero, que arribó a Patronato desde Tigre, rápidamente se ganó un lugar en el 11 inicial. Sus destacadas actuaciones provocaron que la dirigencia gestionara su continuidad en el plantel. Las gestiones con el futbolista formado en la cantera de Unión de Santa Fe llegaron a buen puerto. Frente a este escenario Iván es consciente que corre desde atrás en la pelea por custodiar la valla entrerriana. El desafío lo entusiasma y motiva.

“La competencia va a estar linda. Será un año interesante”, catalogó. “Ahora me toca empezar desde atrás. Lo más importante será sumar al grupo, y obviamente que están esas ganas de jugar. El objetivo personal nunca se aparta de un futbolista”, se sincero.

El regreso a escena de Cháves se presentó en el comienzo de un nuevo proceso. “Hay que empezar a convencerse”, apuntó. “Estos primeros días de pretemporada será clave para generar comunicación y esos lazos que son importantes para el grupo que quiere competir y ganar cosas importantes, Hay una renovación grande, hay muchos chicos nuevos, entonces tendremos que empezar a fomentar esa comunicación, esa charla con los nuevos compañeros y con el grupo técnico. De esa manera empezaremos todos con la misma sintonía”, explicó.

Por último, el arquero mencionó cual es el objetivo planteado para la temporada 2026 de la Primera Nacional, que comenzará el 6 de febrero.

“El año pasado fue bueno teniendo en cuenta que logramos algo que no veníamos alcanzando. Ahora apuntamos a mejorar lo realizado en 2025. Ese será nuestro principal objetivo. La idea será pelear arriba, clasificar al reducido y conseguir el pase a la Copa Argentina que el año pasado se nos escapó sobre el final. También buscaremos ser más protagonistas en el reducido y si Dios quiere tal vez nos toque disputar la final”, se ilusionó. “El año recién está comenzando. Trataremos de equiparar y mejorar lo que hicimos en la pasada temporada”, cerró.

